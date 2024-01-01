Как выбрать лучшую страховую компанию для автогражданки

Самый простой метод сравнения цен на страхование в разных компаниях: финансовые платформы. polis.ua, finance.ua, hotline.finance и много других подобных сервисов. Но не стоит спешить с покупкой полиса через такие платформы - их лучше использовать только для сравнения цен и выбора страховой компании с адекватным прайсом.

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После того как страховая компания выбрана ее нужно проверить через сайт МТСБУ - официальный источник информации обо всех страховых компаниях, которые имеют право заключать договоры автогражданки. Здесь есть несколько этапов.

Проверьте, является ли компания членом МТСБУ.

Только компании, которые входят в состав бюро, имеют право заключать договоры ОСАГО, а полные члены МТСБУ - еще и международные полисы “Зеленая карта”. Перечень доступен по ссылке.

Ознакомьтесь с показателями работы страховщика.

Интерактивные дашборды МТСБУ позволяют сравнить компании по ключевым показателям деятельности в сегменте ОСАГО. Доступны по ссылке.

Просмотрите общую оценку деятельности страховщиков.

МТСБУ ежеквартально публикует собственную оценку компаний, которая относится исключительно к осуществлению деятельности по компании и не является общей рыночной оценкой. Общая оценка доступна по ссылке.

Важно

Оформлять страховой полис лучше через сайт выбранной страховой компании. Агрегаторы, о которых шла речь в начале, продают те же полисы, но дороже, поскольку имеют свою комиссию. Не стоит выбирать страховую с плохими показателями, потому что сейчас действует прямое урегулирование убытков. А это значит, что выплаты делает именно выбранная компания.