Як обрати найкращу страхову компанію для автоцивілки

Найпростіший метод порівняння цін на страхування у різних компаніях: фінансові платформи. polis.ua, finance.ua, hotline.finance та багато інших подібних сервісів. Але не варто поспішати з купівлею поліса через такі платформи - їх краще використовувати лише для порівняння цін та обирання страхової компанії з адекватним прайсом.

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Після того як страхова компанія обрана її потрібно перевірити через сайт МТСБУ — офіційне джерело інформації про всі страхові компанії, які мають право укладати договори автоцивілки. Тут є кілька етапів.

Перевірте, чи компанія є членом МТСБУ.

Лише компанії, які входять до складу бюро, мають право укладати договори ОСЦПВ, а повні члени МТСБУ — ще й міжнародні поліси “Зелена картка”. Перелік доступний за посиланням.

Ознайомтесь з показниками роботи страховика.

Інтерактивні дашборди МТСБУ дозволяють порівняти компанії за ключовими показниками діяльності в сегменті ОСЦПВ. Доступні за посиланням.

Перегляньте загальну оцінку діяльності страховиків.

МТСБУ щоквартально публікує власну оцінку компаній, яка відноситься виключно до провадження діяльності з компані та не є загальною ринковою оцінкою. Загальна оцінка доступна за посиланням.

Важливо

Оформлювати страховий поліс краще через сайт обраної страхової компанії. Агрегатори, про які йшла мова на початку, продають ті самі поліси, але дорожче, оскільки мають свою комісію. Не варто обирати страхову з поганими показниками, тому що зараз діє пряме врегулювання збитків. А це означає, що виплати робить саме обрана компанія.