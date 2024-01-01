Скільки виплатили страхові компанії за чотири місяці цього року

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Виплатили страхові компаній
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Як повідомляє МСТБУ, за січень–квітень 2025 року страхові компанії вже виплатили потерпілим у ДТП понад 1,9 млрд грн.
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Ось що змінилось у порівнянні з 2024 роком:
Майнова шкода:
- Виплачено за січень-квітень 2025 року: 1,3 млрд грн
- Середня виплата — 50 333 грн
- Минулого року — 40 189,9 грн
- Зростання — +25,2%
Виплати за Європротоколом:
- Виплачено за січень-квітень 2025 року: 482,3 млн грн
- Середня виплата — 22 638,09 грн
- Минулого року — 17 602,15 грн
- Зростання — +28,6%
Шкода завдана здоров’ю та життю:
- Виплачено за січень-квітень 2025 року: 91,9 млн грн
- Середня виплата — 59 691,05 грн
- Минулого року — 54 973,98 грн
- Зростання — +8,6%