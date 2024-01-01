Скільки виплатили страхові компанії за чотири місяці цього року

Новий закон про страхування набув чинності й вартість страхових полісів зросла у 2-4 рази. Виплати від страхових компаній також збільшились, але вони зросли усього на чверть. Найменше зростання зафіксовано по виплатах за шкоду здоров’ю та життю.