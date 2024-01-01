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Скільки виплатили страхові компанії за чотири місяці цього року

Новий закон про страхування набув чинності й вартість страхових полісів зросла у 2-4 рази. Виплати від страхових компаній також збільшились, але вони зросли усього на чверть. Найменше зростання зафіксовано по виплатах за шкоду здоров’ю та життю.
На скільки виплатили страхові компанії у 2025 році - Auto24

ФОТО: freepik.com|

Виплатили страхові компаній

Євген Гудущан
logo21 травня, 17:30
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Як повідомляє МСТБУ, за січень–квітень 2025 року страхові компанії вже виплатили потерпілим у ДТП понад 1,9 млрд грн.

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Ось що змінилось у порівнянні з 2024 роком:

Майнова шкода:

  • Виплачено за січень-квітень 2025 року: 1,3 млрд грн
  • Середня виплата — 50 333 грн
  • Минулого року — 40 189,9 грн
  • Зростання — +25,2%

Виплати за Європротоколом:

  • Виплачено за січень-квітень 2025 року: 482,3 млн грн
  • Середня виплата — 22 638,09 грн
  • Минулого року — 17 602,15 грн
  • Зростання — +28,6%

Шкода завдана здоров’ю та життю:

  • Виплачено за січень-квітень 2025 року: 91,9 млн грн
  • Середня виплата — 59 691,05 грн
  • Минулого року — 54 973,98 грн
  • Зростання — +8,6%

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