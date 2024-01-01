Страхові компанії почали більше заробляти на автоцивілці

Як повідомляє МСТБУ, за результатами першого кварталу страхові компанії зібрали з автомобілістів 4,5 мільярда гривень, а виплатили всього 1,4 мільярда гривень. Автовласники витратили на купівлю страхових полісів у на 114.81% більше коштів ніж за аналогічний період минулого року. Виплати за той самий період зросли усього на 18.67%

Читайте також: Рада підтримала пільги на автострахування для певних категорій громадян

За вказаний період автовласники уклали понад 1,5 млн внутрішніх договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ), що на 8,83% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Середня ціна страхового поліса зросла до 2 975,4 гривні, що на 135,61% більше порівняно з минулим роком.

Якщо раніше збори перевищували виплати приблизно удвічі, то 2025 році, через ухвалений закон №3720, страхові компанії отримують вже втричі більше коштів, ніж виплачують.

Хто лідирує на ринку

За підсумками І кварталу 2025 року лідером за кількістю укладених договорів ОСЦПВ стала страхова компанія “ОРАНТА” — 267 746 договорів. Другу позицію посіла СК “ТАС” із 260 009 укладених договорів. Третє місце за обсягом укладених договорів займає СК “КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП”» — 194 755 договорів ОСЦПВ.

За загальною сумою зібраної страхової премії за період січень-березень 2025 року лідером є страхова компанія “ТАС”. П’ятірку лідерів закривають страхові компанії: “ОРАНТА”, “КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП”, “Євроінс Україна” та “ВУСО”.

Хто виплачує більше всіх

У І кварталі 2025 року страхові компанії врегулювали 37 070 вимог від потерпілих у ДТП, виплативши загалом 1,4 мільярда гривень страхового відшкодування. У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року загальна сума виплат зросла на 18,67%. Середній розмір виплати за одну вимогу становив 37 750 гривень, що всього на 17,13% більше, ніж у І кварталі минулого року.



У січні–березні 2025 року найбільшу кількість вимог від потерпілих у ДТП було врегульовано такими страховими компаніями:

СК “ОРАНТА” — 4 915 випадків,

СК “ТАС” — 4 693,

СК “КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП” — 3 878,

СК “ПЗУ Україна” — 2 694,

ТДВ СК “Альфа-Гарант” — 2 034.

П’ятірка лідерів за обсягом сплаченого страхового відшкодування постраждалим у ДТП: “