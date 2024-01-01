Страховые компании начали больше зарабатывать на автогражданке

Как сообщает МСТБУ, по результатам первого квартала страховые компании собрали с автомобилистов 4,5 миллиарда гривен, а выплатили всего 1,4 миллиарда гривен. Автовладельцы потратили на покупку страховых полисов в на 114.81% больше средств чем за аналогичный период прошлого года. Выплаты за тот же период выросли всего на 18.67%

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За указанный период автовладельцы заключили более 1,5 млн внутренних договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО), что на 8,83% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средняя цена страхового полиса выросла до 2 975,4 гривны, что на 135,61% больше по сравнению с прошлым годом.

Если раньше сборы превышали выплаты примерно вдвое, то в 2025 году, из-за принятого украинскими властями закона №3720, страховые компании получают уже втрое больше средств, чем выплачивают.

Кто лидирует на рынке

По итогам I квартала 2025 года лидером по количеству заключенных договоров ОСАГО стала страховая компания “ОРАНТА” - 267 746 договоров. Вторую позицию заняла СК “ТАС” с 260 009 заключенных договоров. Третье место по объему заключенных договоров занимает СК “КНЯЖА ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП”" - 194 755 договоров ОСАГО.

По общей сумме собранной страховой премии за период январь-март 2025 года лидирует страховая компания “ТАС”. Пятерку лидеров закрывают страховые компании: “ОРАНТА”, “КНЯЖА ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП”, “Евроинс Украина” и “ВУСО”.

Кто выплачивает больше всех

В I квартале 2025 года страховые компании урегулировали 37 070 требований от пострадавших в ДТП, выплатив всего 1,4 миллиарда гривен страхового возмещения. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года общая сумма выплат выросла на 18,67%. Средний размер выплаты по одному требованию составил 37 750 гривен, что всего на 17,13% больше, чем в I квартале прошлого года.



В январе–марте 2025 года наибольшее количество требований от пострадавших в ДТП было урегулировано такими страховыми компаниями:

СК “ОРАНТА” - 4 915 случаев,

СК “ТАС” - 4 693,

СК “КНЯЖА ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУПП” - 3 878,

СК “ПЗУ Украина” - 2 694,

ОДО СК “Альфа-Гарант” - 2 034.

Пятерка лидеров по объему выплаченного страхового возмещения пострадавшим в ДТП: “