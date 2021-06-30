В Украине почти полсотни компаний, которые занимаются страхованием авто. В большинстве случаев условия страхования похожи, а вот процесс урегулирования убытков бывает разным. Поэтому как выбрать страховую, которая в случае наступления страхового случая не откажется платить?

Регулятором рынка автострахования является Моторное (транспортное) страховое бюро Украины. Эта организация также оценивает деятельность страховых компаний и имеет так называемый "светофор": систему информирования об оценке деятельности страховщиков гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, представленная в виде простого графического информера. В основе системы лежит трехцветная индикация состояния страховой компании "красный, желтый, зеленый", из-за чего система и получила название "светофор". В текущем году страховой "светофора" МТСБУ исполняется 10 лет.

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Рассказывает генеральный директор Бюро Владимир Шевченко: "Светофор" МТСБУ является максимально простым и удобным инструментом визуализации состояния основных показателей страховой компании: финансовых, качества урегулирования и уровня жалоб. Использование его поможет уберечься от неприятных сюрпризов как частному автовладельцу, так и компаниям-владельцам автопарков . Достаточно просто найти страховую компанию в списке и увидеть, какой свет "горит" в этой компании". Графический информер ежеквартально размещается на сайте МТСБУ в разделе "Оценка деятельности страховщиков".

Согласно данным "светофора" за 1 кв. 2021, половина компаний-членов МТСБУ (24 страховщика) имеют зеленые индикаторы оценок по всем трем показателям. Только одна компания, "Международная СК" (сейчас она находится в стадии ликвидации), получила "красный" свет по показателю "Оценка деятельности страховщика". Четыре страховые компании имеют по этому показателю "желтый" свет "светофора".

Только три страховщика получили неудовлетворительную оценку по показателю “Качество урегулирования убытков", и шесть – по показателю “Уровень жалоб от пострадавших и страхователей".

"Я рекомендую каждому, кто собирается заключить договор страхования ОСАГО, уделить несколько минут времени для изучения информации на сайте МТСБУ, чтобы быть уверенным в выборе компании, что обеспечивает страховую защиту по ОСАГО", – говорит Владимир Шевченко. Генеральный директор МТСБУ напоминает, что полис ОСАГО защищает не только интересы потерпевшего в ДТП, но и финансовый покой виновника аварии. Например, при отсутствии у виновника действующего договора ОСАГО, потерпевший получает выплату из гарантийных фондов МТСБУ, после чего Бюро предъявляет регрессный иск виновнику и взимает сумму ущерба плюс сопутствующие расходы.

МТСБУ рекомендует обратить внимание при заключении договора ОСАГО на 4 пункта: