В Україні є майже пів сотні компаній, які займаються страхуванням авто. У більшості випадків умови страхування схожі, а ось процес врегулювання збитків буває різним. Тож як вибрати страхову, яка у разі настання страхового випадку не відмовиться платити?

Регулятором ринку автострахування є Моторне (транспортне) страхове бюро України. Ця організація також оцінює діяльність страхових компаній і має так званий "світлофор": систему інформування про оцінку діяльності страховиків цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів, представлена у вигляді простого графічного інформера. В основі системи лежить триколірна індикація стану страхової компанії "червоний, жовтий, зелений", через що система і отримала назву "світлофор". У поточному році страховому "світлофору" МТСБУ виповнюється 10 років.

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Розповідає генеральний директор Бюро Володимир Шевченко: "”Світлофор” МТСБУ є максимально простим і зручним інструментом візуалізації стану основних показників страхової компанії: фінансових, якості врегулювання і рівня скарг. Використання його допоможе вберегтися від неприємних сюрпризів як приватному автовласникові, так і компаніям-власникам автопарків. Досить просто знайти страхову компанію в списку і побачити, яке світло "горить" у цій компанії". Графічний інформер щоквартально розміщується на сайті МТСБУ в розділі "Оцінка діяльності страховиків".

Згідно з даними "світлофора" за 1 кв. 2021 р., половина компаній-членів МТСБУ (24 страховика) мають зелені індикатори оцінок за всіма трьома показниками. Тільки одна компанія, "Міжнародна СК" (наразі вона перебуває у стадії ліквідації), отримала "червоне" світло за показником "Оцінка діяльності страховика". Чотири страхові компанії мають за цим показником "жовте" світло "світлофора".

Тільки три страховика отримали незадовільну оцінку за показником "Якість врегулювання збитків", і шість – за показником "Рівень скарг від постраждалих і страхувальників".

"Я рекомендую кожному, хто збирається укласти договір страхування ОСЦПВ, приділити кілька хвилин часу для вивчення інформації на сайті МТСБУ, щоб бути впевненим у виборі компанії, що забезпечує страховий захист з ОСЦПВ", – каже Володимир Шевченко. Генеральний директор МТСБУ нагадує, що поліс ОСЦПВ захищає не тільки інтереси потерпілого в ДТП, але і фінансовий спокій винуватця аварії. Наприклад, при відсутності у винуватця чинного договору ОСЦПВ, потерпілий отримує виплату з гарантійних фондів МТСБУ, після чого Бюро пред'являє регресний позов винуватцю і стягує суму збитку плюс супутні витрати.

МТСБУ рекомендує звернути увагу при укладанні договору ОСЦПВ на 4 пункти: