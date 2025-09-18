Как выглядит Duster в версии пикап: фото

Как пишет Carscoops, версия Duster в кузове пикап является результатом партнерства с Romturingia – румынской компанией, известной созданием переработанных пикапов для двух предыдущих поколений Duster. Однако, в прошлых поколениях акцент делали на двухместной компоновке и большом грузовом пространстве, однако на этот раз формулу изменили. Новый пикап Duster сохранил конфигурацию с двойной кабиной, что сделало грузовой отсек абсурдно малым.

Читайте также: Renault значительно улучшит электрический Megane

Крыша была срезана сразу за задними стойками, а остальную часть кузова, включая короткий задний свес, оставили нетронутой. Открытый грузовой отсек отделан пластиковой отделкой вдоль пола и боков, а также дополнен специальной дверью багажника, открывающейся вниз. Новая перегородка с плоским задним стеклом отделяет салон от задней части. Dacia утверждает, что максимальная длина загрузки составляет 1050 мм ширина - 1000 мм, а грузоподъемность - 430 кг. Для надежности кузов оснащен двумя металлическими рейками и четырьмя кольцами для крепления различных типов груза.

Интересно, что в салоне пассажиры заднего ряда получили подлокотник - опцию, что пока недоступна для Duster в Украине, который продается у нас под брендом Renault. Габариты пикапа такие же, как и обычной модели: 4345/1813/1656 миллиметров в длину, ширину и высоту соответственно. Клиренс достигает 224 мм. Модель предлагается с мягким гибридом на 130 л.с. с полным приводом, или полноценным гибридом с передним приводом на 140 лошадиных сил.

Также интересно: Как зарекомендовал себя двигатель 1.3 TCe, который ставят на Renault и Mercedes-Benz

Новый пикап Dacia Duster доступен у дилеров Dacia в Румынии по начальной цене от 25 983 евро. Для сравнения, обычный Duster стоит от 17 200 евро. Пока непонятно, выйдет ли пикап на другие рынки. В то же время покупатели в Великобритании получили новый Duster Cargo, что выглядит как обычный кроссовер, но отличается плоским полом багажника и сетчатой перегородкой, отделяющей салон от грузового пространства.

Задние окна имеют тонировку, а объем багажника составляет 1030 литров. Легкий коммерческий автомобиль имеет 17-дюймовые колесные диски, стандартную 10,1-дюймовую мультимедиа и 7-дюймовую цифровую панель приборов. Компания предлагает Duster Cargo с двумя вариантами электрифицированных силовых агрегатов – мягким гибридом 130 л.с. 4×4 и мощным гибридом на 155 “лошадей”. Цена начинается от 22 995 фунтов стерлингов (31 400 долларов).