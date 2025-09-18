Як виглядає Duster у версії пікап: фото

Як пише Carscoops, версія Duster в кузові пікап є результатом партнерства з Romturingia – румунською компанією, відомою створенням перероблених пікапів для двох попередніх поколінь Duster. Однак, у минулих генераціях акцент робили на двомісній компоновці та великому вантажному просторі, проте цього разу формулу змінили. Новий пікап Duster зберіг конфігурацію з подвійною кабіною, що зробило вантажний відсік абсурдно малим.

Дах було зрізано одразу за задніми стійками, а решту кузова, включаючи короткий задній звис, залишили недоторканою. Відкритий вантажний відсік оздоблений пластиковою обробкою вздовж підлоги та боків, а також доповнений спеціальними дверима багажника, що відкриваються вниз. Нова перегородка з плоским заднім склом відділяє салон від задньої частини. Dacia стверджує, що максимальна довжина завантаження становить 1050 мм ширина — 1000 мм, а вантажопідйомність — 430 кг. Для надійності кузов оснащений двома металевими рейками та чотирма кільцями для кріплення різних типів вантажу.

Цікаво, що в салоні пасажири заднього ряду отримали підлокітник — опцію, що наразі недоступна для Duster в Україні, котрий продається у нас під брендом Renault. Габарити пікапа такі ж, як і звичайної моделі: 4345/1813/1656 міліметрів у довжину, ширину та висоту відповідно. Кліренс сягає 224 мм. Модель пропонується з м’яким гібридом на 130 к.с. з повним приводом, або повноцінним гібридом з переднім приводом на 140 кінських сил.

Новий пікап Dacia Duster доступний у дилерів Dacia в Румунії за початковою ціною від 25 983 євро. Для порівняння, звичайний Duster коштує від 17 200 євро. Наразі незрозуміло, чи вийде пікап на інші ринки. Водночас покупці у Великій Британії отримали новий Duster Cargo, що виглядає як звичайний кросовер, але відрізняється пласкою підлогою багажника та сітчастою перегородкою, що відділяє салон від вантажного простору.

Задні вікна мають тонування, а об’єм багажника становить 1030 літрів. Легкий комерційний автомобіль має 17-дюймові колісні диски, стандартну 10,1-дюймову мультимедіа та 7-дюймову цифрову панель приладів. Компанія пропонує Duster Cargo з двома варіантами електрифікованих силових агрегатів – м’яким гібридом 130 к.с. 4×4 та потужнішим гібридом на 155 “коней”. Ціна починається від 22 995 фунтів стерлінгів (31 400 доларів).