Як зарекомендував себе двигун 1.3 TCe, який ставлять на Renault та Mercedes-Benz

Турбобензиновий двигун 1.3 TCe (він же M282 у Mercedes-Benz) – це спільна розробка Renault, Nissan та Mercedes-Benz. Він прийшов на зміну двигуну 1.2 TCe і зарекомендував себе як сучасний, потужний та відносно економічний агрегат. Проте, як і будь-який складний механізм, він має свої особливості та потенційні проблеми.

Як зарекомендував себе двигун?

На які авто ставили. Двигун успішно встановлюється на широкий спектр моделей Renault (Captur, Arkana, Duster, Megane, Scenic), Nissan (Qashqai) та Mercedes-Benz (A-Class, B-Class, GLA).

Динаміка та економічність. Власники відзначають хорошу динаміку та приємний рівень витрат пального, особливо на трасі.



Оцінки власників: Відгуки власників досить неоднозначні. З одного боку, багато хто задоволений роботою двигуна, особливо на невеликих пробігах. З іншого боку, з'являються повідомлення про проблеми після 100 тис. км.

Типові несправності та проблеми

Підвищена витрата мастила: Це одна з найпоширеніших проблем, яку відзначають власники, особливо ближче до 100 тис. км пробігу. Причиною може бути знос поршневих кілець і стінок циліндрів, оскільки блок двигуна виготовлений з алюмінію.

Проблеми з системою змащення: У деяких випадках спостерігається витікання моторної оливи через сальники, особливо в зимовий період, що може бути пов'язано з замерзанням сапуна.

Нагар на впускних клапанах: Це характерна проблема для багатьох двигунів з безпосереднім уприскуванням пального. Якщо не проводити регулярне обслуговування, це може призвести до нестабільної роботи двигуна.

Можливий знос ланцюга ГРМ: Хоча такі випадки не масові, деякі джерела згадують про можливість розтягування однорядного ланцюга ГРМ, що може призвести до серйозних наслідків.

Витікання антифризу: Деякі власники стикалися з витоком антифризу через пластикові прокладки.

Схильність до задирів: Існують побоювання щодо алюмінієвого покриття циліндрів, яке може бути крихким і схильним до подряпин.

Ресурс двигуна

Компанія Renault офіційно заявляє, що ресурс двигуна 1.3 TCe становить 200-220 тис. км. Реальний ресурс сильно залежить від умов експлуатації, якості обслуговування, пального та мастила. Деякі власники повідомляють про проблеми на пробігах 70-110 тис. км, тоді як інші досягають 200 тис. км і більше без серйозних поломок.

Деякі експерти та власники скептично ставляться до великого ресурсу, вважаючи, що двигун більш "одноразовий" у порівнянні зі старішими атмосферними аналогами.

Висновок:

Двигун 1.3 TCe – це сучасний, технологічний агрегат, який забезпечує хороші динамічні та економічні показники. Однак, він вимагає якісного та своєчасного обслуговування. Щоб мінімізувати ризики, важливо використовувати рекомендоване мастило, дотримуватися інтервалів заміни та бути готовим до підвищеної уваги до рівня мастила. Хоча заявлений ресурс становить близько 200 тис. км, на практиці він може відрізнятися залежно від умов експлуатації.