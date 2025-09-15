Renault значно покращить електричний Megane

Популярність компактних ретро-електромобілів Renault зробила Megane E-Tech дещо недооціненим. Це спонукало французького автовиробника переосмислити, як можна зробити модель привабливішою. Як пише Carscoops, під час інтерв’ю для ЗМІ на Мюнхенському автосалоні, генеральний директор Фабріс Камболів повідомив, що електромобіль незабаром отримає оновлення.

За словами очільника Renault, воно включатиме більш спортивну версію з більшим запасом ходу та привабливішою зовнішністю. “Ми шукаємо хот-хетч, саме в цьому напрямку ми хочемо рухатися. Ми хочемо спортивний хетчбек…”, – розповів він журналістам Auto Express. Вірогідно, електричний Megane отримає батарею від Scenic ємністю 84 кВт-год, що наразі є найбільшим блоком в лінійці Renault.

Він забезпечує до 615 кілометрів запасу ходу, що набагато більше, ніж 459 км від поточної батареї на 60 кВт-год, що встановлена в Megane E-Tech. Крім того, можлива також поява акумулятора від Nissan Leaf ємністю 75 кВт-год, якого вистачає на 488 км. Усі три моделі використовують однаковий електромотор на передній осі, потужністю 218 кінських сил. Він також встановлений в Alpine A290 на базі Renault 5.

Наразі невідомо, чи отримає спортивна версія Megane E-Tech більш потужний мотор. Однак, керівники французького автовиробника додали, що новинка матиме кардинально новий дизайн. “Якщо ви встановите новий акумулятор в автомобіль, що дорого, і не зміните сам автомобіль, тоді дуже важко спокусити людей платити за нього більше”, – сказав журналістам головний дизайнер Renault Лоренс ван ден Акер.

Камболів також натякнув виданню Autocar, що розглядає можливість відродження значка Renaultsport, який використовувався на низці відомих хот-хетчів понад 20 років тому, але не уточнив, чи пов'язаний план щодо хот-хетча Megane з цим відродженням.