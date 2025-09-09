Новий Renault Clio кардинально змінив дизайн: фото

Французький автовиробник зазначає, що абсолютно новий Clio побудований на платформі CMF-B й запозичив елементи дизайну з концепції Emblème. Дійсно, компактний хетчбек вирізняється кардинально новою передньою частиною. Деяким вона може здатись подібною до Ford чи Mazda, адже має химерний фактурний капот та масивний бампер.

Велика решітка радіатора доповнюється грубими вентиляційними отворами на бампері, які обрамлюються тонкими ДХВ. Профіль вирізняється прихованими задніми дверними ручками, а задня частина має пару двосекційних елегантних ліхтарів. Загалом, довжина моделі збільшилася на 67 мм до 4116 мм, тоді як колісна база збільшилася лише на 8 мм. Через це новинка не буде набагато просторішою за свого попередника.

В салоні новий Clio дуже схожий на електричний Renault 5 E-Tech, адже отримав такий же кластер з цифровою панеллю приладів та інформаційно-розважального дисплея системи R-Link. Він має вбудовані асистенти Google, а також бездротові Android Auto та Apple CarPlay. Топове виконання Esprit Alpine матиме додатковий бездротовий зарядний пристрій та оздоблення з алькантари.

Клієнти зможуть встановити опційну аудіосистему Harmon Kardon потужністю 410 Вт з унікальними звуковими профілями, що були створені Жаном-Мішелем Жарром. Під капотом Renault Clio має лінійку технологічних гібридних силових агрегатів, хоча, за чутками, повністю електрична версія також перебуває на стадії розробки.

Флагманські комплектації Clio пропонуватимуться з гібридною силовою установкою на базі 1,8-літрового двигуна загальною потужністю 160 кінських сил. Renault каже, що 80% поїздок в міському циклі відбуватиметься виключно на електротязі. Агрегат забезпечує хетчбеку розгін у 8,3 секунди до 100 км/год.

Також покупці зможуть обрати модель з 1,2-літровим трициліндровим мотором TCe на 115 к.с., що доступний в парі з механічною КПП й дозволяє досягати першої сотні за 10,1 секунди. Також цей двигун доступний в парі з автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням DCT на шість ступенів. Renault стверджує, що Clio оснащений комплексом безпеки, включаючи систему екстреного зупинення, яка повністю уповільнює автомобіль, якщо водій втрачає активність.

Список оснащення включає до 29 функцій ADAS, зокрема, адаптивний круїз-контроль та функцію оцінки безпеки, яка надає зворотний зв'язок щодо манери водіння, та електронного консультанта, який пропонує поради як водити безпечніше. Новий Renault Clio надійде до дилерів в Європі пізніше цього року. Вартість комплектацій буде оголошена згодом.