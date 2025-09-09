Новый Renault Clio существенно изменил дизайном: фото

Французский автопроизводитель отмечает, что совершенно новый Clio построен на платформе CMF-B и позаимствовал элементы дизайна из концепции Emblème. Действительно, компактный хэтчбек отличается кардинально новой передней частью. Некоторым она может показаться похожей на Ford или Mazda, ведь имеет причудливый фактурный капот и массивный бампер.

Большая решетка радиатора дополняется грубыми вентиляционными отверстиями на бампере, которые обрамляются тонкими ДХО. Профиль отличается скрытыми задними дверными ручками, а задняя часть имеет пару двухсекционных элегантных фонарей. В целом, длина модели увеличилась на 67 мм до 4116 мм, тогда как колесная база увеличилась лишь на 8 мм. Из-за этого новинка не будет намного просторнее своего предшественника.

В салоне новый Clio очень похож на электрический Renault 5 E-Tech, ведь получил такой же кластер с цифровой панелью приборов и информационно-развлекательного дисплея системы R-Link. Он имеет встроенные ассистенты Google, а также беспроводные Android Auto и Apple CarPlay. Топовое исполнение Esprit Alpine будет иметь дополнительное беспроводное зарядное устройство и отделку из алькантары.

Клиенты смогут установить опциональную аудиосистему Harmon Kardon мощностью 410 Вт с уникальными звуковыми профилями, которые были созданы Жаном-Мишелем Жарром. Под капотом Renault Clio имеет линейку технологичных гибридных силовых агрегатов, хотя, по слухам, полностью электрическая версия также находится на стадии разработки.

Флагманские комплектации Clio будут предлагаться с гибридной силовой установкой на базе 1,8-литрового двигателя общей мощностью 160 лошадиных сил. Renault говорит, что 80% поездок в городском цикле будет происходить исключительно на электротяге. Агрегат обеспечивает хэтчбеку разгон в 8,3 секунды до 100 км/ч.

Также покупатели смогут выбрать модель с 1,2-литровым трехцилиндровым мотором TCe на 115 л.с., который доступен в паре с механической КПП и позволяет достигать первой сотни за 10,1 секунды. Также этот двигатель доступен в паре с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением DCT на шесть ступеней. Renault утверждает, что Clio оснащен комплексом безопасности, включая систему экстренной остановки, которая полностью замедляет автомобиль, если водитель теряет активность.

Список оснащения включает до 29 функций ADAS, в частности, адаптивный круиз-контроль и функцию оценки безопасности, которая предоставляет обратную связь по манере вождения, и электронного консультанта, который предлагает советы как водить безопаснее. Новый Renault Clio поступит к дилерам в Европе позже в этом году. Стоимость комплектаций будет объявлена позже.