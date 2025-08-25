Новое поколение Renault Megane будет полностью электрическим

Компания Renault решила окончательно отказаться от компактных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, ведь, как пишет Motor.es, новый Megane будет полностью электрическим. Megane пятого поколения также был полностью электрическим, но некоторое время предлагался параллельно с бензиновым четвертым поколения.

Сейчас кроссовер Symbioz позиционируется как замена несуществующего Megane с двигателем внутреннего сгорания. Теперь ожидается, что текущая версия электрического Megane получит фейслифтинг, а в 2029 году – появится его преемник. Руководители Renault убеждены, что краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное будущее Megane - электрическое.

Это решение может показаться рискованным, ведь, пока модель не в десятке самых продаваемых электромобилей в Европе. Статистические данные демонстрируют, что электрический Megane пока не достиг уровня лидеров сегмента: в 2023 году в Европе было продано 43 587 авто, в 2024 году - 31 445 единиц (на 28% меньше), а за первое полугодие 2025-го продажи сократились еще на 67%, до 10 082 единиц.

Чтобы оставаться конкурентоспособными, инженеры готовят глубокую технологическую модернизацию. Megane VI получит 800-вольтовую архитектуру, которая обеспечит сверхбыструю зарядку, а также расширенную гамму кузовов. По имеющейся информации, в линейку вернется седан, который станет идейным преемником Talisman. Если все пойдет по плану, запуск шестой генерации состоится в 2029 году.