Нове покоління Renault Megane буде повністю електричним

Компанія Renault вирішила остаточно відмовитись від компактних автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, адже, як пише Motor.es, новий Megane буде повністю електричним. Megane п’ятого покоління також був повністю електричним, але певний час пропонувався паралельно з бензиновим четвертим покоління.

Наразі кросовер Symbioz позиціонується як заміна неіснуючого Megane з двигуном внутрішнього згоряння. Тепер очікується, що поточна версія електричного Megane отримає фейсліфтинг, а у 2029 році – з’явиться його наступник. Очільники Renault переконані, що короткострокове, середньострокове та довгострокове майбутнє Megane — електричне.

Це рішення може здатись ризикованим, адже, наразі модель не є в десятці найбільш продаваних електромобілів в Європі. Статистичні дані демонструють, що електричний Megane поки не досяг рівня лідерів сегменту: у 2023 році в Європі було продано 43 587 авто, у 2024 році - 31 445 одиниць (на 28% менше), а за перше півріччя 2025-го продажі скоротилися ще на 67%, до 10 082 одиниць.

Щоб залишатися конкурентоспроможними, інженери готують глибоку технологічну модернізацію. Megane VI отримає 800-вольтову архітектуру, яка забезпечить надшвидке заряджання, а також розширену гаму кузовів. За наявною інформацією, до лінійки повернеться седан, котрий стане ідейним наступником Talisman. Якщо все піде за планом, запуск шостої генерації відбудеться у 2029 році.