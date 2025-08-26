Renault существенно улучшила свой внедорожник за 7 тысяч долларов

Как пишет Carscoops, Kiger впервые вышел на рынок Индии в 2021 году, ориентируясь на конкурентный сегмент внедорожников длиной до 4 м. Обновление было сосредоточено на передней части модели. Автомобиль получил переработанный бампер, более узкую решетку радиатора, противотуманные фары и массивное пластиковое покрытие.

Профиль остался практически неизменным, хотя Renault добавила комплект 16-дюймовых легкосплавных дисков для топовой комплектации. Задний бампер также был переработан с другой защитной пластиной и фальшивыми воздухозаборниками. Салон сохранил знакомый стиль, хотя теперь он имеет белую отделку панели приборов.

Также на руле появился новый фирменный логотип Renault и улучшенная шумоизоляция. 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы оставили на месте, но в высших комплектациях его можно совместить с дополнительными опциями, такими как камера на 360 градусов, аудиосистема Arkamys, беспроводная зарядка и вентилируемые передние сиденья в комплектации Emotion.

Базовая версия под названием Authentic лишена вышеупомянутых функций, поскольку имеет небольшой отсек для хранения вещей вместо дисплея и руль без физических кнопок. Однако, все версии теперь стандартно оснащены шестью подушками безопасности, системой помощи при трогании на подъеме и задними парктрониками.

Автомобиль построен на платформе CMFA + и использует 1,0-литровый трехцилиндровый атмосферный двигатель мощностью 72 л.с., тогда как версия с турбонаддувом выдает 100 лошадиных сил. Варианты трансмиссий включают пятиступенчатую механическую коробку передач, а также вариатор.

Обновленный Renault Kiger уже доступен для заказа в Индии. Цены на базовую комплектацию Authentic с атмосферным двигателем и механической коробкой передач начинаются от 6,30 лакхов рупий (7200 долларов), что всего на 15 000 рупий ($170) больше по сравнению с предшественником. В то же время флагманская Emotion с турбодвигателем и вариатором стоит 11,30 лакхов рупий (12 900 долларов).