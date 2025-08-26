Renault суттєво покращила свій позашляховик за 7 тисяч доларів

Як пише Carscoops, Kiger вперше вийшов на ринок Індії у 2021 році, орієнтуючись на конкурентний сегмент позашляховиків довжиною до 4 м. Оновлення було зосереджене на передній частині моделі. Автівка отримала перероблений бампер, вужчу решітку радіатора, протитуманні фари та масивне пластикове покриття.

Читайте також: Renault представила мінівен з ГБО за $7300

Профіль залишився практично незмінним, хоча Renault додала комплект 16-дюймових легкосплавних дисків для топової комплектації. Задній бампер також був перероблений з іншою захисною пластиною та фальшивими повітрозабірниками. Салон зберіг знайомий стиль, хоча тепер він має білу обробку панелі приладів.

Також на кермі з’явився новий фірмовий логотип Renault та покращена шумоізоляція. 8-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи залишили на місці, але у вищих комплектаціях його можна поєднати з додатковими опціями, такими як камера на 360 градусів, аудіосистема Arkamys, бездротова зарядка та вентильовані передні сидіння в комплектації Emotion.

Також цікаво: Нове покоління Renault Megane буде повністю електричним

Базова версія під назвою Authentic позбавлена вищезазначених функцій, оскільки має невеликий відсік для зберігання речей замість дисплея та кермо без фізичних кнопок. Однак, усі версії тепер стандартно оснащені шістьма подушками безпеки, системою допомоги при рушанні на підйомі та задніми парктроніками.

Автомобіль побудований на платформі CMFA+ й використовує 1,0-літровий трициліндровий атмосферний двигун потужністю 72 к.с., тоді як версія з турбонаддувом видає 100 кінських сил. Варіанти трансмісій включають п'ятиступінчасту механічну коробку передач, а також варіатор.

Читайте також: Армійську медицину зміцнили евакуаційним спецтранспортом

Оновлений Renault Kiger вже доступний для замовлення в Індії. Ціни на базову комплектацію Authentic з атмосферним двигуном та механічною коробкою передач починаються від 6,30 лакхів рупій (7200 доларів), що лише на 15 000 рупій ($170) більше порівняно з попередником. Водночас флагманська Emotion з турбодвигуном та варіатором коштує 11,30 лакхів рупій (12 900 доларів).