Армійську медицину зміцнили евакуаційним спецтранспортом

Армійські медики отримали для евакуації поранених зі стабілізаційних пунктів до тилових госпіталів, лікарняних закладів чи евакуаційних ешелонів добре обладнані карети швидкої медичної допомоги.

Як зазначає у своєму дописі пресслужба Львівської ОВА, орієнтовна загальна вартість переданих авто та обладнання перевершила суму в понад 8 мільйонів гривень. Уся техніка має гарний технічний стан та справне обладнання.

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В транспортному транші сім "швидких" на шасі Renault Master та два евакуаційні пікапи Ford Ranger. Принаймні, одна з машин на фото.

Фото: Львівська ОВА

Медичний транспорт отримали:

158-ма окрема механізована бригада.

115-та окрема механізована бригада.

210-й окремий штурмовий полк.

10-й армійський корпус.

20-й окремий полк безпілотних систем "К-2 ".

429-й окремий полк БпЛА "Ахіллес".

Цього разу техніка надійшла від благодійного фонду Smart Medical Aid. Машини працюватимуть у фронтовій смузі Донецької, Сумської та Харківської областей.

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"Це не просто машини. Це – мобільні пункти порятунку. У таких авто – шанс вижити для поранених, яких вивозять просто з-під обстрілів. Дякую голові Фонду SMART Medical Aid UA Ірині Рибінкіній і всій її команді за те, що змогли передати стільки важливої допомоги для збереження життів наших воїнів та цивільних. Вдячний меценатці й волонтерці Христині Козак, яка з лютого 2022 року невтомно підтримує Збройні Сили України", – наголосив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Фото: Львівська ОВА

Як йдеться у повідомленні, усі передані машини обладнані відповідно до стандартів фронтової медицини. Медичні бригади здатні надавати повноцінну допомогу ще до прибуття в госпіталь. Усередині – турбінний апарат ШВЛ, портативний відсмоктувач, монітор життєвих функцій, дефібрилятор, тактичні рюкзаки, інфузійні системи та засоби для зупинки критичних кровотеч.

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Армійські медики вже оцінили транспорт. Сподобалася як комплектація, так і адаптація машин цивільного сегменту до роботи в екстремальних умовах польової медицини в зоні бойових дій.

Фото: Львівська ОВА

А ще вони відзначили високі стелі салонів, в яких можна стояти в повний ріст. Це покращує надання медичної допомоги прямо в дорозі без зупинки транспорту.

Фото: Львівська ОВА

"З командирами бригад ми спілкуємося особисто, щоб знати їхні потреби. До прикладу, дві з переданих карет швидкої облаштовані під реанімобілі. Їх отримають бригади, у яких в штаті є анестезіологи. Медтранспорт дуже необхідний на фронті. На жаль, помітка червоного хреста не зупиняє ворога від обстрілів навіть медиків та уже поранених", – повідомила очільниця благодійного фонду SMART Medical Aid Ірина Рибінкіна.

Фото: Львівська ОВА