В Україні побільшало південнокорейських "швидких" KIA Bongo та Hyundai Staria

Цього разу до урядової програми Кореї долучився південнокорейський Червоний Хрест. Ця організація самотужки сформувала транспортний караван для зміцнення автопарків українських лікарень, станцій швидкої медичної допомоги, поліклінік.

Всього за час війни корейці доправили в Україну понад 150 автівок швидкої медичної допомоги. Машини йшли партіями, що нараховували по кілька десятків машин у кожному пакеті допомоги.

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В гуманітарних постачаннях увесь цей час переважали карети швидкої медичної допомоги на шасі KIA Bongo та Hyundai Staria. Нинішній транш допомоги винятком не став: Червоний Хрест Кореї сформував караван саме з цих машин.

Уся техніка укомплектована за стандартами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Автомобілі розраховані на дороги з твердим покриттям – асфальт, бетон, бруківка, ґрунтівка, оскільки колісна формула 4х2 для роботи на бездоріжжі не розрахована.

В райцентрах, міських лікарнях, госпіталях, закладах реабілітації такій техніці будуть раді – економічна, маневрова і, головне, у повній комплектації необхідним обладнанням.

Скажімо, маленька за розмірами KIA Bongo споживає у міському режимі не більше 11 л пального на 100 кілометрів пробігу, а на трасі десь 8-9 л солярки. Це завдяки 2,5-літровому двигуну потужністю 130 к.с. Його не стали комплектувати автоматичною коробкою передач, поставили звичайну механіку.

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Привабливо виглядає і карета, збудована на шасі мінівена Hyundai Staria. В Україні автомобілі швидкої медичної допомоги на базі Staria – рідкісне явище.

Маючи невеличкі габарити, ці машини мало чим поступаються високим і довгим "швидким", а за комплектацією можуть бути навіть кращими. Тут стоїть вдосконалений дизельний 2,2-літровий двигун VGT потужністю 177 к. с. Він поєднується з шестиступеневою механічною або восьмиступеневою автоматичною коробкою передач.

Карета швидкої медичної допомоги на шасі Staria має тихий малозвучний хід. Hyundai Motor знизив до мінімуму рівень шуму та вібрації силової установки. Гарне поєднання з КПП практично не позначається з перемиканням передач при високих крутних моментах та швидкому прискоренні.

Нинішня партія транспорту розподілена регіонами для надання необхідної допомоги пацієнтам, які потребують додаткових заходів для підтримки життя під час транспортування до лікарень та між лікарнями. Їх отримають заклади охорони здоров’я Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей.

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Це буде відчутна допомога постраждалій медицині країни, оскільки за час повномасштабної війни росіяни пошкодили 164 машин екстреної медичної допомоги, ще 261 – знищили, 125 – захопили. Сеул частково не тільки відновив втрачене, але й взявся за переоснащення старого парку більш сучасними та комфортнішими машинами.

Фото: МОЗ України