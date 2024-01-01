В Украине стало больше южнокорейских "скорых" KIA Bongo и Hyundai Staria

На этот раз к правительственной программе Кореи присоединился южнокорейский Красный Крест. Эта организация самостоятельно сформировала транспортный караван для укрепления автопарков украинских больниц, станций скорой медицинской помощи, поликлиник.

Всего за время войны корейцы доставили в Украину более 150 автомобилей скорой медицинской помощи. Машины шли партиями, насчитывали по несколько десятков машин в каждом пакете помощи.

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В гуманитарных поставках все это время преобладали кареты скорой медицинской помощи на шасси KIA Bongo и Hyundai Staria. Нынешний транш помощи исключением не стал: Красный Крест Кореи сформировал караван именно из этих машин.

Вся техника укомплектована по стандартам Всемирной организации здравоохранения. Автомобили рассчитаны на дороги с твердым покрытием – асфальт, бетон, брусчатка, грунтовка, поскольку колесная формула 4х2 для работы на бездорожье не рассчитана.

В райцентрах, городских больницах, госпиталях, заведениях реабилитации такой технике будут рады – экономичная, маневренная и, главное, в полной комплектации необходимым оборудованием.

Скажем, маленькая по размерам KIA Bongo потребляет в городском режиме не более 11 л топлива на 100 километров пробега, а на трассе где-то 8-9 л солярки. Это благодаря 2,5-литровому двигателю мощностью 130 л.с. Его не стали комплектовать автоматической коробкой передач, поставили обычную механику.

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Привлекательно выглядит и карета, построенная на шасси минивэна Hyundai Staria. В Украине автомобили скорой медицинской помощи на базе Staria – редкое явление.

Имея небольшие габариты, эти машины мало чем уступают высоким и длинным "скорым", а по комплектации могут быть даже лучше. Здесь стоит усовершенствованный дизельный 2,2-литровый двигатель VGT мощностью 177 л. с. Он сочетается с шестиступенчатой механической или восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Карета скорой медицинской помощи на шасси Staria имеет тихий малозвучный ход. Hyundai Motor снизил до минимума уровень шума и вибрации силовой установки. Хорошее сочетание с КПП практически не сказывается с переключением передач при высоких крутящих моментах и быстром ускорении.

Нынешняя партия транспорта распределена по регионам для оказания необходимой помощи пациентам, которые нуждаются в дополнительных мерах для поддержания жизни во время транспортировки в больницы и между больницами. Их получат учреждения здравоохранения Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черниговской областей.

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Это будет ощутимая помощь пострадавшей медицине страны, поскольку за время полномасштабной войны россияне повредили 164 машин экстренной медицинской помощи, еще 261 – уничтожили, 125 – захватили. Сеул частично не только восстановил утраченное, но и взялся за переоснащение старого парка более современными и комфортными машинами.

Фото: Минздрав Украины