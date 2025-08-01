Армейскую медицину укрепили эвакуационным спецтранспортом

Армейские медики получили для эвакуации раненых из стабилизационных пунктов в тыловые госпитали, больничные учреждения или к эвакуационным эшелонам хорошо оборудованные кареты скорой медицинской помощи.

Как отмечает в своей заметке пресс-служба Львовской ОВА, ориентировочная общая стоимость переданных авто и оборудования превзошла сумму в более 8 миллионов гривен. Вся техника имеет хорошее техническое состояние и исправное оборудование.

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В транспортном транше семь "скорых" на шасси Renault Master и два эвакуационных пикапа Ford Ranger. По крайней мере, одна из машин на фото.

Фото: Львовская ОГА

Медицинский транспорт получили:

158-я отдельная механизированная бригада.

115-я отдельная механизированная бригада.

210-й отдельный штурмовой полк.

10-й армейский корпус.

20-й отдельный полк беспилотных систем "К-2".

429-й отдельный полк БпЛА "Ахиллес".

На этот раз техника поступила от благотворительного фонда Smart Medical Aid. Машины будут работать во фронтовой полосе Донецкой, Сумской и Харьковской областей.

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"Это не просто машины. Это – мобильные пункты спасения. В таких авто – шанс выжить для раненых, которых вывозят прямо из-под обстрелов. Спасибо председателю Фонда SMART Medical Aid UA Ирине Рыбинкиной и всей ее команде за то, что смогли передать столько важной помощи для сохранения жизней наших воинов и гражданских. Благодарен меценату и волонтеру Кристине Козак, которая с февраля 2022 года неутомимо поддерживает Вооруженные Силы Украины", – подчеркнул начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Фото: Львовская ОВА

Как говорится в сообщении, все переданные машины оборудованы в соответствии со стандартами фронтовой медицины. Медицинские бригады способны оказывать полноценную помощь еще до прибытия в госпиталь. Внутри – турбинный аппарат ИВЛ, портативный отсос, монитор жизненных функций, дефибриллятор, тактические рюкзаки, инфузионные системы и средства для остановки критических кровотечений.

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Армейские медики уже оценили транспорт. Понравилась как комплектация, так и адаптация машин гражданского сегмента к работе в экстремальных условиях полевой медицины в зоне боевых действий.

Фото: Львовская ОВА

А еще они отметили высокие потолки салонов, в которых можно стоять в полный рост. Это улучшает оказание медицинской помощи прямо в дороге без остановки транспорта.

Фото: Львовская ОВА

"С командирами бригад мы общаемся лично, чтобы знать их потребности. К примеру, две из переданных карет скорой обустроены под реанимобили. Их получат бригады, в которых в штате есть анестезиологи. Медтранспорт очень необходим на фронте. К сожалению, пометка красного креста не останавливает врага от обстрелов даже медиков и уже раненых", – сообщила руководительница благотворительного фонда SMART Medical Aid Ирина Рыбинкина.

Фото: Львовская ОВА