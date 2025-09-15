Renault значительно улучшит электрический Megane

Популярность компактных ретро-электромобилей Renault сделала Megane E-Tech несколько недооцененным. Это побудило французского автопроизводителя переосмыслить, как можно сделать модель более привлекательной. Как пишет Carscoops, во время интервью для СМИ на Мюнхенском автосалоне, генеральный директор Фабрис Камболив сообщил, что электромобиль вскоре получит обновление.

По словам главы Renault, оно будет включать более спортивную версию с большим запасом хода и привлекательной внешностью. “Мы ищем хот-хэтч, именно в этом направлении мы хотим двигаться. Мы хотим спортивный хэтчбек..”, – рассказал он журналистам Auto Express. Вероятно, электрический Megane получит батарею от Scenic емкостью 84 кВт-ч, что сейчас является самым большим блоком в линейке Renault.

Он обеспечивает до 615 километров запаса хода, что гораздо больше, чем 459 км от текущей батареи на 60 кВт-ч, что установлена в Megane E-Tech. Кроме того, возможно также появление аккумулятора от Nissan Leaf емкостью 75 кВт-ч, которого хватает на 488 км. Все три модели используют одинаковый электромотор на передней оси, мощностью 218 лошадиных сил. Он также установлен в Alpine A290 на базе Renault 5.

Пока неизвестно, получит ли спортивная версия Megane E-Tech более мощный мотор. Однако, руководители французского автопроизводителя добавили, что новинка будет иметь кардинально новый дизайн. “Если вы установите новый аккумулятор в автомобиль, что дорого, и не измените сам автомобиль, тогда очень трудно соблазнить людей платить за него больше”, – сказал журналистам главный дизайнер Renault Лоренс ван ден Акер.

Камболив также намекнул изданию Autocar, что рассматривает возможность возрождения значка Renaultsport, который использовался на ряде известных хот-хэтчей более 20 лет назад, но не уточнил, связан ли план по хот-хэтчу Megane с этим возрождением.