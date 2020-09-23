Пробег автомобиля – 24 тысячи км, возраст – 20 лет, однако салон – как новый. Он обошелся владельцу в 12 800 долларов.

Mercedes-Benz Е-класса в кузове W210 благодаря четырем круглым фарам стал выдающимся событием на авторынке. Сейчас они продаются в Украине в крайне запущенном состоянии, но этот экземпляр – уникален. У него пробег только 24 тысячи км, и выглядит он как новый. Владелец привез его из Японии, где приобрел на аукционе.

Команда СРТ решила испытать Mercedes-Benz Е-класса в кузове W210, который за 20 лет сохранился практически как новый. Как снаружи, так и внутри, а также технически. Под капотом – 170-сильный бензиновый двигатель V6, который считается беспроблемным. Салон – словно только что из шоу-рума: дерево, пластик, кожа, светлая обивка и идеальная чистота. Смотрите сами:

Напомним, какие ретро-автомобили вывозят из Украины.