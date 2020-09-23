Пробіг автомобіля - 24 тисячі км, вік – 20 років, однак салон – як новий. Він обійшовся власнику в 12 800 доларів.

Mercedes-Benz Е-класу в кузові W210 завдяки чотирьом круглим фарам став визначною подією на авторинку. Зараз вони продаються в Україні у вкрай занедбаному стані, але цей екземпляр – унікальний. У нього пробіг лише 24 тисячі км, і виглядає він мов новий. Власник привіз його з Японії, де придбав на аукціоні.

Команда СРТ вирішила випробувати Mercedes-Benz Е-класу в кузові W210, який за 20 років зберігся практично новим. Як зовні, так і всередині, а також технічно. Під капотом – 170-сильний бензиновий двигун V6, який вважається безпроблемним. Салон – немов щойно з шоу-руму: дерево, пластик, шкіра, світла оббивка та ідеальна чистота. Дивіться самі:

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