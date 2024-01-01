Как выглядит отель в Дании для водителей грузовиков

К таким действиям компания прибегла, чтобы избежать штрафных санкций за отдых водители в кабине магистральных тягачей: в Европе существует запрет на 45-часовой отдых в салоне автомобиля даже при наличии там спального места.

Альтернативное решение в виде ночевки и отдыха водителей в стационарных гостиничных условиях не подвергает Girteka фискальным штрафам, поскольку ее работникам созданы надлежащие условия отдыха.

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Мини-отель в Дании оформили в цветах компании Thermo-Transit, которая обслуживает маршруты в Скандинавии и входит в Girteka Group. Это структурное датско-норвежское подразделение в основном базируется на наемных работниках из-за пределов ЕС, которые находятся в командировках по несколько недель и им время от времени нужны стационарные условия для отдыха.

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Поскольку Дания очень скрупулезно относится к условиям труда водителей и регулярно проверяет зоны парковки в выходные дни водителей и выписывает несколько десятков штрафов за каждый рейд, то "Термо-Транзит" решила организовать ночлег для 72 водителей в Падборге, в Дании.

В отеле могут остановиться на передышку водители из разных подразделений Girteka Group. Фото: Girteka

Новый объект расположен на площади почти 3 гектара. Он сочетает в себе стоянку для нескольких десятков тягачей с полуприцепами, а также четыре очереди малоэтажной жилой застройки.

Этот комплекс может предложить 36 двухместных номеров, что означает проживание для 72 водителей. Кроме того, часть помещений отведена под бытовые комнаты с кухней, прачечными, зонами общего отдыха.