Як виглядає готель в Данії для водіїв вантажівок

До таких дій компанія вдалася, щоб уникнути штрафних санкцій за відпочинок водії в кабіні магістральних тягачів: у Європі існує заборона на 45-годинний відпочинок у салоні автомобіля навіть при наявності там спального місця.

Альтернативне рішення у вигляді ночівлі та відпочинку водіїв в стаціонарних готельних умовах не наражає Girteka на фіскальні штрафи, оскільки її працівникам створені належні умови відпочинку.

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Мініготель в Данії оформили в кольорах компанії Thermo-Transit, яка обслуговує маршрути в Скандинавії та входить до Girteka Group. Цей структурний датсько-норвезький підроозділ в основному базується на найманих працівниках з-за меж ЄС, котрі перебувають у відрядженнях по кілька тижнів і їм час від часу потрібні стаціонарні умови для відпочинку.

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Оскільки Данія дуже ретельно ставиться до умов праці водіїв і регулярно перевіряє зони паркування у вихідні дні водіїв та виписує кілька десятків штрафів за кожен рейд, то "Термо-Транзит" вирішила організувати ночівлю для 72 водіїв у Падборзі, в Данії.

В готелі можуть зупинитися на перепочинок водії з різних підрозділів Girteka Group. Фото: Girteka

Новий об’єкт розташований на площі майже 3 гектари. Він поєднує в собі стоянку для кількох десятків тягачів із напівпричепами, а також чотири черги малоповерхової житлової забудови.

Цей комплекс може запропонувати 36 двомісних номерів, що означає проживання для 72 водіїв. Крім того, частина приміщень відведена під побутові кімнати з кухнею, пральнями, зонами загального відпочинку.