В этом изготовленном на заказ автомобиле есть нечто большее, чем обычные проблесковые маячки и сирена.

Автомобили Toyota Land Cruiser, оборудованы для полицейских, работают в определенных регионах мира, одним из которых является внутренний рынок Японии. В префектуре Сага на острове Кюсю модель серии J100 служит патрульной машиной.

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Он имеет черно-белую цветовую схему, как в случае с полицейскими патрульными автомобилями с разметкой в Японии, вместе со световой полосой на крыше и дополнительными проблесковыми огнями в переднем бампере.

Возможно, вы заметили, что передний значок Toyota скрыто под другим логотипом с изображением цветка. Орнамент решетки демонстрирует хризантему, которая символизирует Императорскую печать Японии - японскую монету (эмблему), которую использовал император Японии и члены императорской семьи.

Большинство модификаций находятся внутри автомобиля. Наряду со стандартным полицейским радио и связью, а также кнопками для управления сиреной и огнями, перед пассажирским сиденьем расположен огнетушитель. К бардачку прикреплен небольшой нож для срезания веток с деревьев, растущих на обочине дороги.

На панели приборов со стороны пассажира есть розетка, предназначенная для зарядки прожектора. Дополнительно к спинкам передних сидений крепятся два откидных столика. В грузовом отделении различные ящики для перевозки необходимых предметов, которые используются на местах аварий, в том числе сигнальную палку безопасности дорожного движения и другую палку, которая издает громкий аварийный сигнал, чтобы предупредить встречных водителей. В инвентаре также конусы, счетчик пешеходного расстояния и емкость с нейтрализатором нефтепродуктов.

Выбор на эту роль Land Cruiser с 4,7-литровым двигателем V8 понятен. Эти транспортные средства известны своей практичностью, надежностью и настоящей способностью ездить куда угодно. Зимой этот внедорожник оснащается цепями противоскольжения. Toyota Japan отмечает, что эти полицейские машины относительно редки в стране, и они будут продолжать работать в туристических зонах в течение года. J100 Land Cruiser производился с начала 1998 года до середины 2007 года.