У цьому виготовленому на замовлення автомобілі є щось більше, ніж звичайні проблискові маячки та сирена.

Автомобілі Toyota Land Cruiser, обладнані для поліцейських, працюють у певних регіонах світу, одним із яких є внутрішній ринок Японії. У префектурі Сага на острові Кюсю модель серії J100 служить патрульною машиною.

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Він має чорно-білу кольорову схему, як у випадку з поліцейськими патрульними автомобілями з розмітками в Японії, разом із світловою смугою на даху та додатковими проблисковими вогнями в передньому бампері.

Можливо, ви помітили, що передній значок Toyota приховано під іншим логотипом із зображенням квітки. Орнамент решітки демонструє хризантему, яка символізує Імператорську печатку Японії — японську монету (емблему), яку використовував імператор Японії та члени імператорської родини.

Більшість модифікацій знаходяться всередині автомобіля. Поряд зі стандартним поліцейським радіо та зв’язком, а також кнопками для керування сиреною та вогнями, перед пасажирським сидінням розташований вогнегасник. До бардачка прикріплений невеликий ніж для зрізання гілок з дерев, що ростуть на узбіччі дороги.

На панелі приладів з боку пасажира є розетка, призначена для зарядки прожектора. Додатково до спинок передніх сидінь кріпляться два відкидних столики. У вантажному відділенні різні ящики для перевезення необхідних предметів, які використовуються на місцях аварій, у тому числі сигнальну палицю безпеки дорожнього руху та іншу палицю, яка видає гучний аварійний сигнал, щоб попередити зустрічних водіїв. В інвентарі також конуси, лічильник пішохідної відстані та ємність із нейтралізатором нафтопродуктів.

Вибір на цю роль Land Cruiser з 4,7-літровим двигуном V8 зрозумілий. Ці транспортні засоби відомі своєю практичністю, надійністю та справжньою здатністю їздити куди завгодно. Взимку цей позашляховик оснащується ланцюгами протиковзання. Toyota Japan зазначає, що ці поліцейські машини відносно рідкісні в країні, і вони продовжуватимуть працювати в туристичних зонах протягом року. J100 Land Cruiser виготовлявся з початку 1998 року до середини 2007 року.