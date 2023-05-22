Porsche 944 с пробегом 571 000 миль (919 000 км) в удивительно хорошей косметической форме замечен на автомобильном аукционе.

Есть автомобили, славящиеся большим пробегом и долговечностью. Вспоминается Lexus LS 400 Метта Фара, проехавший миллион миль, а также Ирв Гордон, проехавший более четырех миллионов миль на Volvo P1800 1966 года. Но Porsche 944 с пробегом 571 000 миль? На первый взгляд это выглядит как упражнение в самобичевании.

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Это не значит, что это невозможно. Что касается спортивных автомобилей, Porsche 944 был комфортным и экономичным. Однако автомобиль нуждается в частом техническом обслуживании, частом обслуживании ремня ГРМ и имеет репутацию капризного авто, которое имеет регулярные проблемы с системой охлаждения и электричеством. Кроме того, работать с этим автомобилем непросто даже для опытного механика.

Этот 944, кажется, удивительно хорош, несмотря на большой пробег. Кузов прямой и без ржавчины, но его можно перекрасить. Учитывая количество ленты, покрывающей края, люк нуждается в доработке. Интерьер чист и смотрится лучше, чем некие авто с пробегом около 100 тыщ км.

Кроме проблемы с люком, есть проблемы в том, что машина не заводится, а сцепление не работает. Porsche 944 имеет двигатель с помехами, то есть поршни и клапаны сталкиваются, если рвется ремень ГРМ. Автомобиль также имеет заднюю трансмиссию, соединенную с двигателем через кардан. Компоновка трансмиссии обеспечивает отличную управляемость благодаря распределению веса 50/50. Но замена сцепления не проста и недешева.

Несмотря на это, Porsche 944 с пробегом 571 000 миль вызывает интригу, и Рэнди, ведущий YouTube-канала Auto Auction Rebuild, определенно заинтересован в этой машине. За правильную цену из него получился бы отличный янгтаймер.