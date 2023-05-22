Porsche 944 з пробігом 571 000 миль (919 000 км) у напрочуд гарній косметичній формі помічений на автомобільному аукціоні.

Є автомобілі, які славляться великим пробігом і довговічністю. Пригадується Lexus LS 400 Метта Фара, який проїхав мільйон миль, а також Ірв Гордон, який проїхав понад чотири мільйони миль на Volvo P1800 1966 року. Але Porsche 944 з пробігом 571 000 миль? На перший погляд, це виглядає як вправа в самобичуванні.

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Це не означає, що це неможливо. Що стосується спортивних автомобілів, Porsche 944 був комфортним і економним. Проте автомобіль потребує частого технічного обслуговування, частого обслуговування ременя ГРМ і має репутацію капризного авто, яке має регулярні проблеми з системою охолодження та електрикою. Крім того, працювати з цим автомобілем непросто навіть для досвідченого механіка.

Цей 944, здається, напрочуд гарний, попри великий пробіг. Кузов прямий і без іржі, але його можна перефарбувати. З огляду на кількість стрічки, яка покриває краї, люк потребує доопрацювання. Інтер’єр чистий і виглядає краще, ніж деякі автомобілі з пробігом близько 100 тисяч кілометрів.

Окрім проблеми з люком, несправності полягають у тому, що машина не заводиться, а зчеплення не працює. Porsche 944 має двигун із перешкодами, тобто поршні та клапани стикаються, якщо рветься ремінь ГРМ. Автомобіль також має задню трансмісію, з’єднану з двигуном через кардан. Компонування трансмісії забезпечує чудову керованість завдяки розподілу ваги 50/50. Але заміна зчеплення не проста і недешева.

Попри це, Porsche 944 із пробігом 571 000 миль викликає інтригу, і Ренді, ведучий YouTube-каналу Auto Auction Rebuild, зацікавлений у цій машині. За правильну ціну з цього Порше вийшов би чудовий янгтаймер.