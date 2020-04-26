Фотограф Сергей Ристенко опубликовал фото заброшенного автопредприятия в Киеве во время карантина.

Автопарк номер 7 в Киеве, который местные жители называют “цирк”, всегда вызывает интерес у фотографов и видеоблогеров. Ведь это выдающееся творение архитектуры сегодня используют в качестве “кладбища” для старых и неисправных автобусов.

Только под куполом здания диаметром 160 метров, который держат 200 тросов, раньше могли разместиться 300 автобусов. Сейчас старые автобусы гниют не только под крышей, но и на открытой территории автопарка. А само здание находится в аварийном состоянии.

Напомним, что в лесу нашли брошенный бандитами Range Rover.