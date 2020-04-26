Фотограф Сергій Рістенко опублікував фото закинутого автопідприємства в Києві під час карантину.

Автопарк номер 7 у Києві, який місцеві жителі називають “цирк”, завжди викликає зацікавлення у фотографів та відеоблогерів. Адже це визначне творіння архітектури сьогодні використовують в якості “кладовища” для старих та несправних автобусів.

Лише під куполом будівлі діаметром 160 метрів, який тримають 200 тросів, раніше могли розміститися 300 автобусів. Зараз старі автобуси гниють не лише під дахом, але й на відкритій території автопарку. А сама будівля знаходиться в аварійному стані.

Нагадаємо, що у лісі знайшли покинутий бандитами Range Rover.