Суперкар Mercedes-Benz 300 SLR 1955 установил новый рекорд стоимости автомобиля. На закрытом аукционе в Штутгартском музее Mercedes-Benz его продали за сногсшибательные 142 миллиона долларов.

Ранее самым дорогим авто в мире считался Rolls-Royce Silver Ghost 1907 года стоимостью 75 миллионов долларов, а еще раньше – Ferrari 250 GTO 1962 года, проданный за $70 миллионов.

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Всего выпущено лишь два купе Mercedes-Benz 300 SLR. Их готовили к гонкам, но после страшной аварии в Ле-Мане в 1955 году немецкий бренд на десятилетия покинул автоспорт.

После этого автомобиль выкупил себе его создатель инженер Рудольф Уленхаут. Он использовал спорткар как повседневный автомобиль. После его смерти купе попало в музей Mercedes-Benz в Штутгарте.

Автомобиль представляет собой гоночную версию культового Mercedes 300SL Gullwing с более обтекаемым кузовом и 3,0-литровой рядной восьмеркой на 310 л. сек. С 5-ступенчатой МКПП он развивает 290 км/ч, что очень круто для 1955 года.