Составлен рейтинг самых дорогих автомобилей, которые появились в Украине в 2021-м году.

Надо сказать, что в этом году уровень крутости суперкаров оказался намного выше, чем в рейтинге самых дорогих авто Украины за 2020 год. Традиционный ежегодный список составил сайт ТопЖир.

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Без преувеличения – в этом году в Украину привезли просто впечатляющее количество дорогих автомобилей. И в данном случае речь не идет даже о Гелендвагенах и Mercedes S-класса в новом кузове. Есть куда более редкие, эксклюзивные и дорогие модели! Но начнем с конца.

Учитывая вкусовые предпочтения богатых украинцев, пришлось отбросить разного рода "дешевку", стоимость которой ниже 5 миллионов гривен ($180 тыс). Да, это вынужденная мера – иначе рейтинг получился бы как минимум на сотню моделей авто. И это не шутка. По этой причине нам даже пришлось "отбросить" шикарную "Эску", а именно Mercedes-Maybach S-Class W223, цена которого стартует почти от $200 тыс. И это только один из примеров!

Aston Martin DBX

Цена Aston Martin DBX – от $260 тыс. По состоянию на 2021 год в Украине насчитывается 13 кроссоверов любимой марки Джеймса Бонда. DBX входит в рейтинг самых дорогих кроссоверов. Под капотом стоит 550-сильный мотор, что обеспечивает разгон до сотни за 4 с половиной секунды и максимальную скорость 291 км в час. И хотя модель совсем свежая и совсем недешевая, один кроссовер Aston Martin уже даже побывал в ДТП на украинских дорогах.

Bentley Bentayga 2021 First Edition

Цена – $260-300 тыс. С начала года в Украине появилось полдесятка новых кроссоверов Бентайга, причем есть и экземпляры из первой серии для Европы и авто заказных (и очень необычных) цветов. В данном случае имеем Bentley Bentayga First Edition 2021 "цвет слоновой кости". Тираж этой лимитированной версии составляет лишь 608 единиц на весь мир! Под капотом – 550-сильный твин турбо мотор объемом 4 литра, обеспечивающий разгон до сотни за 4,4 секунды, а максимальная скорость составляет 290 км в час.

McLaren 675LT

Цена – $300-330 тыс. (но это не точно, зависит откуда привезен и в каком состоянии +растаможка). Разгон McLaren 675LT – 2,9 секунд до 100 км в час. Кстати, никогда ранее суперкары McLaren в Украине не были представлены в таком количестве. Скажем больше – можно наблюдать и "соревнования" состоятельных украинцев еще и с тюнингом и модификациями моделей культовой британской марки!

Ferrari GTC4

Цена – около $350 тыс. Этот четырехместный спорткар Феррари появился в Украине в декабре 2021 года. Ferrari GTC4Lusso является последователем Ferrari FF (Ferrari Four" – означает 4 ведущие колеса и 4 места). В GTC4Lusso достаточно большой багажник (450 л) и, несмотря на 2-дверную компоновку, сзади хватит места для двух взрослых людей, но не очень высоких. В Украине таких машин всего несколько.

Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule

Цена – около $370 тыс. в 2021-м году таких авто в Украине появилось два. Один из Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule купил айтишник Александр Слобоженко. Все эти "Капсулы" выделяются яркими цветами – салатовым, желтым, оранжевым или красным. Также у них особое черное убранство салона кожей и алькантарой и установлены особые спортивные сиденья. С технической точки зрения это стандартное купе Lamborghini Huracan Evo с 640-сильным 5,2-литровым V10 и полным приводом. Он разгоняется до 100 км/ч за 2,9 сек и способен развить 325 км/ч.

McLaren 765 LT

Цена – более $440 тыс. Это первый подобный МакЛарен в Украине, а вообще выпустили лишь 765 таких купе. Цифра 765 в названии указывает не только на количество собранных экземпляров купе, но и на увеличенную до 765 л.с. мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо. Разгон до сотни занимает 2,8 секунды, а максимальная скорость превышает 330 км/ч.

Rolls-Royce Wraith Kryptos Collection

Цена – $440-515 тыс. Всего выпустили лишь 50 таких купе! Каждое имеет зашифрованное послание. Элементы кода разбросаны по интерьеру и интерьеру автомобиля и оформлены таким образом, чтобы непосвященный зритель принял их за обычный декор. Скрытый в декоре код известен только двум людям во всем мире! Над Rolls-Royce Wraith Kryptos поработала дизайнер Катрин Леманн, которая очень увлекается разного рода головоломками.

Lamborghini Urus Pearl Capsule

Цена – $515 тыс. (но это не точно, зависит от того, откуда и как был растаможен). Urus Pearl Capsule отличается яркими цветами (в данном случае – салатовый Verde Mantis) и крутыми 23-дюймовыми полированными дисками. Кроме того, его салон отделан кожей, алькантарой и карбоном с контрастными вставками в цвет кузова. С технической точки зрения это все тот же Lamborghini Urus с 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 650 л.с. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,6 сек и способен развить 305 км/ч.

Ford GT Heritage Edition

Цена – $478-588 тыс. (и выше). Это очень редкий Ford GT 2005 года. Это лишь второй суперкар Форд ГТ в Украине, причем на этот раз привезли купе в лимитированной версии Heritage Edition. Стоимость такого автомобиля может доходить (и даже переваливать) до отметки полмиллиона долларов! Ford GT Heritage Edition был замечен в Харькове. Он оснащен 5,4-литровым компрессорным V8 от Mustang с увеличенной до 550 л.с. мощностью. С 6-ступенчатой МКПП купе разгоняется до сотни за 3,8 с и развивает 330 км/ч.

Brabus G800

Цена – от $350 тыс. до более $735 тыс. из таких автомобилей состоит кортеж Харьковского миллионера Ярославского. в зависимости от дополнительных опций и пожеланий клиента, стоимость одного (!) автомобиля из кортежа Ярославского может достигать даже 800 000 долларов! Brabus G800 развивает 800 лошадиных сил и может разгоняться до первых 100 км в час за 4,1 секунды и развивать максималку на уровне 240 км в час.

Rolls-Royce Phantom 2021

Цена – более $735 тыс. Таких авто в Украине несколько, а один из Rolls-Royce Phantom 2021 был замечен в злачном дворике Черновецкого.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge

Цена – более $735 тыс. Один из нескольких десятков внедорожников Роллс-Ройс в Украине, но в лимитированном исполнении (такой, кстати, тоже не один). Rolls-Royce Cullinan Black Badge на вид отличается от стандартной модели черным декором на кузове и особыми 22-дюймовыми дисками. Салон отделан эксклюзивной черной кожей. К тому же мощность 6,75-литрового V12 твин-турбо увеличена с 571 до 600 л.с. Это улучшило динамику – время разгона до сотни сократился до 4,9 сек.

Ferrari SF90 Stradale

Цена – $735 тыс. и выше. Одна из звезд суперкаров Украины за 2021 год. На самом деле определить цену этого суперкара очень сложно, ведь на него была очередь, а квот на Украину как таковых не было в принципе. Но кто-то из наших соотечественников конкретно напрягся и "притащил" его к нам. Ferrari SF90 Stradale имеет 4,0-литровый V8 твин-турбо и три электромотора, которые суммарно развивают 1000 л.с. Этого достаточно, чтобы разгоняться до 100 км/ч за 2,5 с и до 200 км/ч за 6,7 сек. Максимальная скорость – 340 км/час.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet

Цена –$1 102 тыс. Сразу скажем – этот Mercedes-Maybach G650 Landaulet привезли в Украину для съемок рекламы G-класса разных поколений. Но сам факт того, что его привезли именно к нам, позволяет его включить в рейтинг самых дорогих автомобилей, замеченных в Украине. Тираж модели составляет всего 99 экземпляров, и на данный момент стоимость такого Гелендвагена составляет более 1 миллиона евро!

Mercedes-Benz EQG

Стоимость – бесценен, потому что концепт. Но его тоже привезли в Украину для съемок проморолика, поэтому ему здесь тоже самое место. Ну и кстати, Mercedes-Benz EQG серийно его не (!) выпускают, и пока точно неизвестно, когда он появится в продаже.

Porsche 918 Spyder

Цена – более $1 213 тыс. Порядковый номер завезенного в Украине Porsche 918 Spyder – 277. Да, каждый такой гиперкар пронумерован, потому что его тираж составляет всего 918 экземпляров (партию ограничили символическим числом – в честь названия модели).

А еще номер 277 косвенно может говорить о том, что машина принадлежит семье Леонида Черновецкого. А именно – его сыну Степану. Дело в том, что за Черновецкими закреплен индивидуальный номер "2277", кроме того, сын Леонида является большим любителем автомобилей Porsche – в его гараже есть/были такие модели, как Porsche Carrera GT, Porsche 911 (997) Turbo TechArt GT Street и др. Ну, и самое главное: еще шесть лет назад Степана Черновецкого видели за рулем такого Porsche 918 Spyder, правда, тогда дело было в Испании. Но не надо быть экспертом, чтобы догадаться по номерам — замеченный в ЕС Спайдер это тот самый экземпляр, который сфотографировали у нас до получения украинских госзнаков.

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse WRC

Цена – $1 838-2 500 тыс. Слухи о Бугатти Вейрон в Украине ходили не один год, но 2021-й запомнится тем, что наконец икона современного автопрома была замечена на киевских дорогах, а не в пабликах на зафотошопленных "левых" снимках. И именно этот гиперкар очень редок – таких машин существует всего восемь и новым родстер стоил $2,5 миллиона! Особую версию Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse WRC посвятили мировому рекорду скорости среди кабриолетов. Именно такой 1200-сильный гиперкар Бугатти разогнался до 409 км/ч.