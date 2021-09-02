Лидер рейтинга в августе изменился.

Всего в августе 2021 года украинцы приобрели 8 829 единиц новых легковых авто. Из общего количества новых авто первые регистрации импортных авто составили 91% (8 027 авто), только 9% (802 авто) – первые регистрации легковушек, изготовленных (составленных или переработанных) в Украине, информирует Институт исследований авторынка.

Кстати В августе зафиксирован рекорд продаж новых авто

По сравнению с июлем 2021 года общий объем первичного рынка снизился на 16%, или 1 662 новых легковых меньше. В то же время сравнивая с августом 2020 года, общий объем первичного рынка вырос на 29%.

Самые популярные модели новых легковых авто в августе 2021 года

По сравнению с июлем, в августе 2021 года ни одна из моделей не выбыла из рейтинга и соответственно ни одна новая в него не попала. Состоялись лишь "перестановки" позиции в десятке самых популярных новых легковушек.

Toyota RAV-4 уступил первое место KIA Sportage (593 проданных авто). Также местами в рейтинге поменялись Renault Sandero и Renault Duster. На одну позицию поднялся Toyota Land Cruiser Prado, а Renault Logan – опустился на две позиции.

Также интересно Украинцы стали меньше покупать подержанных авто

Больше всего в списке самых популярных моделей новых легковых в августе 2021 года поднялся Hyundai Tucson – сразу на 3 позиции, с 10 на 7. Nissan Qashqai и Toyota Camry опустились на один пункт вниз.