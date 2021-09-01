В августе рынок автомобилей с пробегом уменьшился по сравнению с июлем этого же года.

Общее количество подержанных легковых автомобилей, которые купили украинцы в августе 2021 года (импорт б/у плюс внутренние перепродажи) составляло 130 439 единиц, сообщает Институт исследований авторынка. По сравнению с предыдущим месяцем (июля 2021 г.) общий объем рынка снизился на 6,9%. Доля импорта подержанных автомобилей в структуре вторичного рынка снизилась с 41% до 39%, доля внутренних перепродаж соответственно возросла с 59% до 61%.

Кстати рынок новых автомобилей в Украине вырос

Впрочем, несмотря на некоторый спад, август стал вторым по количеству сделок в 2021 году.

Самые популярные модели, ввозимые из-за рубежа

Предпочтения украинцев во время ввоза подержанных автомобилей из-за рубежа стабильны. По сравнению с прошлым месяцем, из рейтинга ТОП-10 легковых автомобилей выбыла Hyundai Sonata, но на 10 месте появилась Audi A4. Эта модель одна из самых популярных среди так называемых "евроблях", льготное таможенное оформление которых длится с 15 июня 2021 года.