В серпні ринок авто з пробігом зменшився у порівнянні з липнем цього ж року.

Загальна кількість вживаних легкових авто, які купили українці в серпні 2021 року (імпорт б/у плюс внутрішні перепродажі) становила 130 439 одиниць, повідомляє Інститут досліджень авторинку. У порівнянні з попереднім місяцем (липнем 2021 року) загальний обсяг ринку знизився на 6,9%. Частка імпорту вживаних авто в структурі вторинного ринку знизилася із 41% до 39%, частка внутрішніх перепродажів відповідно зросла із 59% до 61%.

До речі ринок нових авто в Україні виріс

Втім, попри деякий спад, серпень став другим за кількістю угод у 2021 році.

Найпопулярніші моделі, ввезені з-за кордону

Вподобання українців під час ввозу вживаних авто з-за кордону стабільні. У порівнянні з минулим місяцем, з рейтингу ТОП-10 легкових авто вибула Hyundai Sonata, натомість на 10 місці з’явилася Audi A4. Ця модель одна з найпопулярніших серед так званих "євроблях", пільгове митне оформлення яких триває із 15 червня 2021 року.