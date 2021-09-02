Лідер рейтингу у серпні змінився.

Загалом у серпні 2021 року українці придбали 8 829 одиниць нових легкових авто. Із загальної кількості нових авто перші реєстрації імпортних авто склали 91% (8 027 авто), лише 9% (802 авто) — перші реєстрації легковиків, виготовлених (складених чи перероблених) в Україні, інформує Інститут досліджень авторинку.

До речі в серпні зафіксовано рекорд продажів нових авто

У порівнянні з липнем 2021 року загальний обсяг первинного ринку знизився на 16%, або 1 662 нових легковиків менше. Водночас порівнюючи із серпнем 2020 року, загальний обсяг первинного ринку зріс на 29%.

Найпопулярніші моделі нових легкових авто у серпні 2021 року

Порівнюючи із липнем, у серпні 2021 року жодна з моделей не вибула з рейтингу та відповідно жодна нова у нього не потрапила. Відбулися лише "перестановки" позиціями в десятці найпопулярніших нових легковиків.

Toyota RAV-4 поступився першим місцем KIA Sportage (593 проданих авто). Також місцями в рейтингу помінялися Renault Sandero та Renault Duster. На одну позицію піднявся Toyota Land Cruiser Prado, а Renault Logan — опустився на дві позиції.

Також цікаво українці стали менше купувати вживаних авто

Найбільше в переліку найпопулярніших моделей нових легковиків у серпні 2021 року піднявся Hyundai Tucson — одразу на 3 позиції, з 10 на сьому. Nissan Qashqai та Toyota Camry опустилися на один пункт донизу.