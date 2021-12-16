Складено рейтинг найдорожчих автомобілів, які з'явилися в Україні в 2021-му році.

Треба сказати, що цього року рівень крутості суперкарів виявився набагато вищим, ніж у рейтинг найдорожчих авто України за 2020 рік. Традиційний щорічний список склав сайт ТопЖир.

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Без перебільшення – цього року в Україну привезли просто вражаючу кількість дорогих автомобілів. І в даному випадку мова не йде навіть про Гелендвагени та Mercedes S-класу в новому кузові. Є куди більш рідкісні, ексклюзивні та дорогі моделі! Але почнемо з кінця.

Враховуючи смакові переваги багатих українців, довелося відкинути різного роду "дешевку", вартість якої нижча за 5 мільйонів гривень ($180 тис). Так, це вимушений захід – інакше рейтинг вийшов би як мінімум на сотню моделей авто. І це не жарт. З цієї причини нам навіть довелося "відкинути" найшикарнішу "Еску", а саме Mercedes-Maybach S-Class W223, ціна якого стартує від майже $200 тис. І це лише один із прикладів!

Aston Martin DBX

Ціна Aston Martin DBX – від $260 тис. Станом на 2021 рік в Україні налічується 13 кросоверів улюбленої марки Джеймса Бонда. DBX входить до рейтингу найдорожчих кросоверів. Під капотом стоїть 550-сильний мотор, що забезпечує розгін до сотні за 4 з половиною секунди та максимальну швидкість 291 км на годину. І хоча модель зовсім свіжа та зовсім недешева, один кросовер Aston Martin вже навіть побував у ДТП на українських дорогах.

Bentley Bentayga 2021 First Edition

Ціна – $260 – 300 тис. З початку року в Україні з'явилося півдесятка нових кросоверів Бентайга, причому є й екземпляри з першої серії для Європи та авто замовних (і дуже незвичайних) кольорів. В даному випадку маємо Bentley Bentayga First Edition 2021 "колір слонової кістки". Тираж цієї лімітованої версії складає лише 608 одиниць на весь світ! Під капотом – 550-сильний твін турбо мотор об'ємом 4 літри, що забезпечує розгін до сотні за 4,4 секунди, а максимальна швидкість становить 290 км на годину.

McLaren 675LT

Ціна – $300 – 330 тис. (але це не точно, залежить звідки привезений і в якому стані +розмитнення). Розгін McLaren 675LT – 2,9 секунди до 100 км на годину. До речі, ніколи раніше суперкари McLaren в Україні не були представлені у такій кількості. Скажімо більше – можна спостерігати "змагання" заможних українців ще й за тюнінгом та модифікаціями моделей культової британської марки!

Також цікаво в Україні з’явився ще один McLaren

Ferrari GTC4

Ціна – близько $350 тис. Цей чотиримісний спорткар Феррарі з'явився в Україні у грудні 2021 року. Ferrari GTC 4Lusso є послідовником Ferrari FF ("Ferrari Four" - означає 4 провідні колеса і 4 місця). У GTC4Lusso досить великий багажник (450 л) і, попри 2-дверне компонування, ззаду вистачить місця для двох дорослих людей, але не дуже високих. В Україні таких машин лише кілька.

Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule

Ціна – близько $370 тис. 2021-го року таких авто в Україні з'явилося два. Один із Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule купив айтішник Олександр Слобоженко. Всі ці "Капсули" виділяються яскравими кольорами – салатовим, жовтим, помаранчевим або червоним. Також у них особливе чорне оздоблення салону шкірою та алькантарою та встановлені особливі спортивні сидіння. З технічного погляду це стандартне купе Lamborghini Huracan Evo з 640-сильним 5,2-літровим V10 та повним приводом. Він розганяється до 100 км/год за 2,9 сек і здатний розвинути 325 км/год.

McLaren 765 LT

Ціна – понад $440 тис. Це перший подібний МакЛарен в Україні, а взагалі випустили лише 765 таких купе. Цифра 765 у назві вказує не лише на кількість зібраних екземплярів купе, а й на збільшену до 765 л. с. потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо. Розгін до сотні займає 2,8 секунди, а максимальна швидкість перевищує 330 км/год.

Rolls-Royce Wraith Kryptos Collection

Ціна – $440 – 515 тис. Усього випустили лише 50 таких купе! Кожне має зашифроване послання. Елементи коду розкидані по інтер'єру та інтер'єру автомобіля та оформлені таким чином, щоб непосвячений глядач прийняв їх за звичайний декор. Прихований у декорі код відомий лише двом людям у всьому світі! Над Rolls-Royce Wraith Kryptos попрацювала дизайнерка Катрін Леманн, яка дуже захоплюється різного роду головоломками.

Lamborghini Urus Pearl Capsule

Ціна – $515 тис. (але це не точно, залежить від того, звідки і як було розмитнено). Urus Pearl Capsule відрізняється яскравими кольорами (в цьому випадку – салатовий Verde Mantis) та крутими 23-дюймовими полірованими дисками. Крім того, його салон оброблений шкірою, алькантарою та карбоном з контрастними вставками у колір кузова. З технічного погляду це все той же Lamborghini Urus з 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 650 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 3,6 сек і здатний розвинути 305 км/год.

Ford GT Heritage Edition

Ціна – $478 – 588 тис. (і вище). Це дуже рідкісний Ford GT 2005 року. Це лише другий суперкар Форд ГТ в Україні, причому цього разу привезли купе у лімітованій версії Heritage Edition. Вартість такого автомобіля може доходити (і навіть перевалювати) до позначки півмільйона доларів! Ford GT Heritage Edition було помічено у Харкові. Він оснащений 5,4-літровим компресорним V8 від Mustang із збільшеною до 550 к. с. потужністю. З 6-ступінчастою МКПП купе розганяється до сотні за 3,8 с та розвиває 330 км/год.

Brabus G800

Ціна – від $350 тис. до понад $735 тис. З таких автомобілів складається кортеж харківського мільйонера Ярославського. в залежності від додаткових опцій та побажань клієнта, вартість одного (!) автомобіля з кортежу Ярославського може досягати навіть 800 000 доларів! Brabus G800 розвиває 800 кінських сил і може розганятися до перших 100 км за годину за 4,1 секунди та розвивати максималку на рівні 240 км за годину.

Rolls-Royce Phantom 2021

Ціна – більше $735 тис. Таких авто в Україні кілька, а один із Rolls-Royce Phantom 2021 був помічений у злачному дворику Черновецького.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge

Ціна – понад $735 тис. Один із кількох десятків позашляховиків Роллс-Ройс в Україні, але у лімітованому виконанні (такий, до речі, теж не один). Rolls-Royce Cullinan Black Badge на вигляд відрізняється від стандартної моделі чорним декором на кузові та особливими 22-дюймовими дисками. Салон оброблений ексклюзивною чорною шкірою. До того ж потужність 6,75-літрового V12 твін-турбо збільшена з 571 до 600 к. с. Це покращило динаміку – час розгону до сотні скоротився до 4,9 с.

Ferrari SF90 Stradale

Ціна – $735 тис. і вище. Одна із зірок суперкарів України за 2021 рік. Насправді визначити ціну цього суперкара дуже складно, адже на нього була черга, а квот на Україну не було в принципі. Але хтось із наших співвітчизників конкретно напружився та "притягнув" його до нас. Ferrari SF90 Stradale має 4,0-літровий V8 твін-турбо та три електромотори, які сумарно розвивають 1000 к. с. Цього достатньо, щоб розганятися до 100 км/год за 2,5 с та до 200 км/год за 6,7 с. Максимальна швидкість – 340 км/год.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet

Ціна – $ 1 102 тис. Відразу скажемо – цей Mercedes-Maybach G650 Landaulet привезли до України для зйомок реклами G-класу різних поколінь. Але сам факт того, що його привезли саме до нас, дає змогу його включити до рейтингу найдорожчих автомобілів, помічених в Україні. Тираж моделі складає всього 99 екземплярів, і на цей час вартість такого Гелендвагена складає понад 1 мільйон євро!

Mercedes-Benz EQG

Вартість – безцінний, бо концепт. Але його теж привезли в Україну для зйомок промо-ролика, тому йому тут теж саме місце. Ну і до речі, Mercedes-Benz EQG серійно не випускають, і поки що точно невідомо, коли він з'явиться у продажу.

Porsche 918 Spyder

Ціна – більше $1 213 тис. Порядковий номер завезеного в Україні Porsche 918 Spyder - 277. Так, кожен такий гіперкар пронумерований, тому що його тираж складає всього 918 екземплярів (партію обмежили символічним числом – на честь назви моделі).

А ще номер 277 побічно може говорити про те, що машина належить сім'ї Леоніда Черновецького. А саме – його синові, Степанові. Річ у тому, що за Черновецькими закріплений індивідуальний номер "2277", крім того, син Леоніда є великим любителем саме автомобілів Porsche – у його гаражі є/були такі моделі, як Porsche Carrera GT, Porsche 911 (997) Turbo TechArt GT Street та ін. Ну, і найголовніше: ще шість років тому Степана Черновецького бачили за кермом такого Porsche 918 Spyder, правда, тоді справа була в Іспанії. Але не треба бути експертом, щоб здогадатися за номерами — помічений у ЄС Спайдер – це той самий екземпляр, який сфотографували в нас до отримання українських держзнаків.

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse WRC

Ціна – $1 838-2 500 тис. Чутки про Бугатті Вейрон в Україні ходили не один рік, але 2021-й запам'ятається тим, що нарешті ікону сучасного автопрому було помічено на київських дорогах. І саме цей гіперкар дуже рідкісний – таких машин існує всього вісім і новим родстер коштував $2,5 мільйона! Особливу версію Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse WRC присвятили світовому рекорду швидкості серед кабріолетів. Саме такий 1200-сильний гіперкар Бугатті розігнався до 409 км/год.