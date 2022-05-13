Суперкар Mercedes-Benz 300 SLR 1955 встановив новий рекорд вартості автомобіля. На закритому аукціоні в штутгартському музеї Mercedes-Benz його продали за карколомні 142 мільйони доларів.

Раніше найдорожчим авто в світі вважався Rolls-Royce Silver Ghost 1907 року вартістю 75 мільйонів доларів, а ще раніше - Ferrari 250 GTO 1962 року, проданий за $70 мільйонів.

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Усього випущено лише два купе Mercedes-Benz 300 SLR. Їх готували до перегонів, але після страшної аварії у Ле-Мані 1955 року німецький бренд на десятиліття залишив автоспорт.

Після цього автомобіль викупив собі його творець інженер Рудольф Уленхаут. Він використав спорткар як повсякденний автомобіль. Після його смерті купе потрапило до музею Mercedes-Benz у Штутгарті.

Автомобіль являє собою гоночну версію культового Mercedes 300SL Gullwing з більш обтічним кузовом і 3,0-літровою рядною вісімкою на 310 л. с. З 5-ступінчастою МКПП він розвиває 290 км/год, що дуже круто для 1955 року.