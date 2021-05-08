Этот черный трак украшен черепами и другими атрибутами фильмов ужасов. Однако выполняет обычные заказы по доставке грузов.

Айра Рикадо Форбс из Нью-Джерси исповедует принципы поклонников апокалипсиса, поэтому, когда в 2013 году приобрел грузовик Freightliner Classic XL, решил его переделать в соответствии со своими вкусами. Первый скетч тюнинга он нарисовал на листочке, но во время реализации проекта машина получилась совсем не такой, как на первом эскизе.

В результате автомобиль получил столько разнообразных элементов, что его можно рассматривать часами. Авто получило название Wicked Intent – то есть "злое намерение".

Изменилась не только внешность. Двигатель остался той же марки, CAT, но его модель и соответственно мощность стали другими. Теперь под капотом стоит САТ 3406e, мощностью 800 лошадиных сил.

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Все документы в полном порядке, поэтому у инспекторов DOT (Department of Transportation), департамента по надзору за безопасностью, к Айре претензий нет, хотя изначально владельца штрафовали за то, что переделки не соответствуют техническим стандартам.

В течение пяти лет тягач получал новые детали. Например, для занятий спортом пристроен специальный раскладывающийся турник. Процесс тюнинга продолжается постоянно, с каждым годом тягач обрастает все новыми элементами.