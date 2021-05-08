Цей чорний трак прикрашений черепами та іншими атрибутами фільмів жахів. Однак виконує звичайні замовлення з доставки вантажів.

Айра Рікадо Форбс з Нью-Джерсі сповідує принципи шанувальників апокаліпсису, тож коли у 2013 році придбав вантажівку Freightliner Classic XL, вирішив її переробити відповідно до своїх смаків. Перший скетч тюнінгу він намалював на листочку, але під час реалізації проекту машина вийшла зовсім не такою, як на першому ескізі.

В результаті машина отримала стільки різноманітних елементів, що її можна розглядати годинами. Авто отримало назву Wicked Intent – тобто "злий намір".

Змінилася не тільки зовнішність. Двигун залишився тією ж марки, CAT, але його модель і відповідно потужність стали інші. Тепер під капотом стоїть САТ 3406e, потужністю 800 кінських сил.

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Всі документи в повному порядку, тому у інспекторів DOT (Department of Transportation), департаменту з нагляду за безпекою до Іра претензій немає, хоча спочатку власника штрафували за те, що переробки не відповідають технічним стандартам.

Протягом п'яти років тягач отримував нові деталі. Наприклад для занять спортом прилаштовано спеціальний турнік, що розкладається. Процес тюнінгу триває постійно, з кожним роком тягач обростає все новими елементами.