Укр
Ру

Как выглядит сверху новая развязка возле Виты-Почтовой: видео

Компания "Автомагистраль-Юг" показала короткий видеосюжет по строительству развязки вблизи Виты Почтовой на автомагистрали Киев-Одесса.
Дорожники показали видео предпускового объекта возле Виты-Почтовой - Auto24

ФОТО: Скриншот Авто24|

С такого ракурса этот объект еще ни разу не показывали

Валентин Ожго
logo3 сентября, 10:29
logo0
logo0 мин

Строители предлагают автомобилистам взглянуть на автотрассу с тоннелем и развязками с высоты птичьего полета и убедиться в том, в какой стадии сейчас находится этот объект.

Читайте также Возле Виты-Почтовой уже видно "свет в конце тоннеля": свежие фото с объекта

Сообщается, что новой туннельной развязкой, которую построила "Автомагистраль-Юг", можно добраться до только что открытого Национального мемориального военного кладбища.

На вопрос, а планируется ли также достройка "подковы", чтобы убрать светофор, подрядчик утвердительно ответил: "Да, это решение сейчас рассматривается заказчиком".

#Видео #Автособытие #Новости #Перевозки #Безопасность дорожного движения #Дороги #Фото