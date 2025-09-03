Как выглядит сверху новая развязка возле Виты-Почтовой: видео

Строители предлагают автомобилистам взглянуть на автотрассу с тоннелем и развязками с высоты птичьего полета и убедиться в том, в какой стадии сейчас находится этот объект.

Сообщается, что новой туннельной развязкой, которую построила "Автомагистраль-Юг", можно добраться до только что открытого Национального мемориального военного кладбища.

На вопрос, а планируется ли также достройка "подковы", чтобы убрать светофор, подрядчик утвердительно ответил: "Да, это решение сейчас рассматривается заказчиком".