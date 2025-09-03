Як виглядає зверху нова розв'язка біля Віти-Поштової: відео 

Будівельники пропонують автомобілістам поглянути на автотрасу з тунелем та розв'язками з висоти пташиного польоту й переконатися в тому, в якій стадії нині перебуває цей об'єкт.

Повідомляється, що новою тунельною розв’язкою, яку збудувала"Автомагістраль-Південь", можна дістатись до щойно відкритого Національного меморіального військового цвинтаря.

На запитання, а чи планується також добудова "підкови", щоб прибрати світлофор, підрядник ствердно відповів: "Так, це рішення наразі розглядається замовником".