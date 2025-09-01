Біля Віти-Поштової вже видно "світло в кінці тунелю": свіжі фото з об'єкта

За повідомлення підрядної будівельної компанії "Автомагістраль-Південь", вже влаштовано перехідно-швидкісні смуги для виїзду з кругової розв’язки на Одеську трасу. Також проведено величезні обсяги земляних робіт, масштабного обсягу перенесення та перевлаштуванню комунікацій.

Тільки з водовідведення та будівництва дощової каналізації обсяг мережі включає майже сто експлуатаційних колодязів. Також перелаштовано водопровід Південного кладовища.

"Автомагістраль-Південь" розпочала добудову розв’язки на Одеській трасі під Києвом наприкінці минулого року. Там будівництво стартувало ще у 2021 році, але з початком повномасштабної війни підрядник з Азербайджану покинув об’єкт.

Фото: Автомагістраль-Південь

Торік замовник прийняв рішення добудувати тунельну розв’язку. Траса "Київ-Одеса" швидкісна, трафік дуже інтенсивний, тож регульоване перехрестя у Віті-Поштовій поруч з Південним кладовищем є причиною численних ДТП.

Проєкт передбачав створення тунельної розв’язки, якою транспорт може розвертатися у бік Києва, та дворівневої розв’язки ("подкова") для розвороту у бік Одеси. Окрім тунелю, проєктом заплановано створення кругової розв’язки зі сторони міста Боярка.

Іноземний підрядник встиг влаштувати буросічні палі, а також з лівого проїзду залити опорні частини та бетонну плиту. Однак якісно завершити ці роботи, в т.ч. на ряді штучних конструкцій, підрядник не встиг, тож компанії "Автомагістраль-Південь", окрім основних робіт, довелось витрати багато часу та зусиль для усунення недоліків.

Фото: Автомагістраль-Південь

Компанія в стислі терміни завершила спорудження опорних стінок тунелю та влаштувала монолітну плиту перекриття з правої частини траси. Була застосована технологія постнапруження залізобетону. Для цього в опалубці влаштовані канали для високоміцних сталевих канатів: після набору бетоном міцності канати натягуються та заповнюються спеціальним інʼєкційним розчином – в результаті, напруження передається на конструкцію, додаючи плиті міцності та довговічності.

Попри те, що про терміни вводу цього об'єкта в експлуатацію та відкриття руху на розв’язці у Віті-Поштовій не повідомляється, з фото видно, що роботи дійсно наближаються до завершення.