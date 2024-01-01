Как выросли цены на автомобили в США

В апреле цены на новые автомобили в США резко выросли, что свидетельствует о влиянии на автомобильный рынок введенных США повышенных таможенных тарифов, сообщает Укравтопром.

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По данным Kelley Blue Book, средняя цена, которую платили потребители, после скидок и акций, выросла на 2,5% по сравнению с мартом, что более чем вдвое превышает типичный прирост за эти два месяца в последние годы.

Последний подобный рост цен на новые авто был в апреле 2020 года, когда цены выросли на 2,7% во время закрытия заводов, связанного с паникой вокруг короновируса.

Однако, несмотря на это, потребительский спрос на новые авто в США растет, поскольку покупатели спешат опередить любое повышение цен, связанное с тарифами, пишет Reuters.

Также в апреле заметно увеличились оптовые цены и на подержанные автомобили. Относительно марта они подорожали в среднем на 2,7%.