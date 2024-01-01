Як зросли ціни на автомобілі в США

В квітні ціни на нові автомобілі в США різко зросли, що свідчить про вплив на автомобільний ринок запроваджених США підвищених митних тарифів, повідомляє Укравтопром.

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За даними Kelley Blue Book, середня ціна, яку платили споживачі, після знижок і акцій, зросла на 2,5% в порівнянні з березнем, що більш ніж удвічі перевищує типовий приріст за ці два місяці в останні роки.

Останнє подібне зростання цін на нові авто було у квітні 2020 року, коли ціни зросли на 2,7% під час закриття заводів, пов'язаного з панікою навколо короновірусу.

Однак, попри це, споживчий попит на нові авто в США зростає, оскільки покупці поспішають випередити будь-яке підвищення цін, пов'язане з тарифами, пише Reuters.

Також у квітні помітно збільшились оптові ціни й на вживані автомобілі. Відносно березня вони подорожчали в середньому на 2,7%.