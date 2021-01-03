Такие неприятности в машине тоже случаются: определенный продукт попал на части интерьера и надолго испортил атмосферу в салоне. Досадный случай отбирает у владельца настроение, время и деньги – а как поступить правильно?

В отличие от запаха табачного дыма, который пропитывает собой весь интерьер, ароматы пролитых продуктов распространяются по салону из конкретного места – из того, где собственно и случилась неприятность.

Неприятные запахи в салоне могут иметь разное происхождение, но разлитые продукты, наверное, наиболее устойчивые

Поэтому самый простой и быстрый способ устранить неприятный запах в салоне – заменить ту часть интерьера, на которую попало молоко, пиво или рассол сельди. Но по разным причинам это не всегда возможно. Поэтому приходится обращаться к другим методам.

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Алгоритм борьбы с запахом в машине таков:

Определить все детали интерьера, на которые попала жидкость-источник запаха. По возможности демонтировать их, чтобы потом во время чистки не нанести случайно вред соседним элементам интерьера. В деталях с мягкой обивкой определить, на какую глубину просочилась жидкость. Согласно с результатом п. 3 провести мягким деталям химчистку или самостоятельную влажную чистку. Если жидкость просочилась глубоко – например, в сиденья, лучше будет снять обивку и отдельно промыть мягкую набивку. Пластиковые детали тщательно промыть моющим средством. Обратную сборку интерьера проводить только после того, как вычищенные детали высохнут и станет понятно, что они больше не пахнут.

Если что-то пахучее пролилось на сиденье, спасением будет химчистка. Но если жидкость просочилась глубоко, этого будет мало

Для надежного эффекта полезно было бы "принюхаться" к интерьеру в тот период, когда в машине будут отсутствовать детали, попавшие в "зону поражения". Если при этом – и после проветривания салона – запах все равно будет, значит, вы демонтировали не все детали, пропитанные жидкостью.

Детали с пластиковой поверхностью достаточно просто тщательно промыть моющим средством

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Есть такое радикальное средство очистки воздуха в салоне как общее озонирование интерьера – недешевая, кстати, процедура. Ее тоже можно провести, но она не будет иметь смысла, если в машине останется источник запаха – пропитанная "ароматной" жидкостью обивка. Поэтому начинать следует именно с поиска этого источника и его устранения.

Если жидкости, которая стала источником неприятного запаха, было много и она просочилась глубоко, перед чисткой сиденье лучше частично разобрать

Рекомендация Авто24

Жидкости (как и насыщенные ими продукты) – один из самых опасных видов груза для легковушки. При малейшей возможности этот “багаж” покидает свою тару и проникает в самые дальние уголки кузова. Автомобиль при движении создает все условия для этого: от тряски и температуры в емкостях повышается давление, пробка или упаковка может сместиться, а сама тара – перевернуться, покатиться, повредиться вплоть до сквозных отверстий. И неприятные запахи – далеко не самое худшее, что может натворить жидкость в современной машине: очень вероятны замыкания проводов, коррозия контактов, отказ важнейших систем. Помните об этом, когда помещаете в машину что-то жидкое.

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