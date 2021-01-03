Такі неприємності в машині теж бувають: певний продукт потрапив на частини інтер’єру і надовго зіпсував атмосферу в салоні. Прикрий випадок відбирає у власника настрій, час і гроші – а як вчинити правильно?

На відміну від запаху тютюнового диму, котрий просочує собою увесь інтер’єр, аромати пролитих продуктів розповсюджуються по салону з конкретного місця – з того, де власне і сталася неприємність.

Неприємні запахи в салоні можуть мати різне походження, але розлиті продукти, певно, найбільш стійкі

Тому найпростіший та найшвидший спосіб усунути неприємний запах в салоні – замінити ту частину інтер’єру, на яку потрапило молоко, пиво чи розсол оселедця. Але з різних причин це не завжди можливо. Тому доводиться звертатися до інших методів.

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Алгоритм боротьби із смородом у машини такий:

Визначити всі деталі інтер’єру, на які потрапила рідина – джерело пахощів. За можливості демонтувати їх, аби потім під час чищення не завдати випадково шкоди сусіднім елементам інтер’єру. У деталей з м’якою оббивкою визначити, на яку глибину просочилася рідина. Згідно з результатом п. 3 провести м’яким деталям хімчистку або самостійне вологе чищення. Якщо рідина просочилася глибоко – наприклад, у сидіння, краще буде зняти оббивку і окремо промити м’яку набивку. Пластикові деталі ретельно промити миючим засобом. Зворотне складання інтер’єру проводити лише після того, коли вичищені деталі висохнуть і стане зрозуміло, що вони більше не пахнуть.

Якщо щось пахуче пролилося на сидіння, порятунком буде хімчистка. Але якщо рідина просочилася глибоко, цього буде замало

Для надійного ефекту корисно було б “принюхатись” до інтер’єру в той період, коли в машині будуть відсутні деталі, що потрапили до “зони ураження”. Якщо при цьому – і після провітрювання салону – запах все одно залишатиметься, значить, ви демонтували не всі деталі, просочені рідиною.

Деталі із пластиковою поверхнею достатньо просто ретельно промити миючим засобом

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Є такий радикальний засіб очищення повітря в салоні як загальне озонування інтер’єру – недешева, до речі, процедура. Її теж можна зробити, але воно не матиме сенсу, якщо в машині залишиться джерело запаху – просочена “ароматною” рідиною оббивка. Тому починати слід саме з пошуку цього джерела та його усунення.

Якщо рідини, що стала джерелом неприємного запаху, було багато і вона просочилася глибоко, перед чисткою сидіння краще частково розібрати

Рекомендація Авто24

Рідини (як і насичені ними продукти) – один з найнебезпечніших видів вантажу для легковика. За найменшої можливості цей “багаж” залишає свою тару і проникає в найдальші куточки кузова. Автомобіль під час руху створює всі умови для цього: від розтрушування і температури в ємностях підвищується тиск, корок чи пакунок може зміститися, а сама тара – перекинутися, покотитися, пошкодитися аж до наскрізних отворів. І неприємні пахощі – далеко не найгірше, що може накоїти рідина в сучасній машині: дуже ймовірні замикання дротів, корозія контактів, відмова найважливіших систем. Пам’ятайте про це, коли вкладатимете в машину щось рідке.

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