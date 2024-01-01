Как японская техника восстанавливает оросительную систему юга Украины

В предприятиях водохозяйственников японские экскаваторы-погрузчики Komatsu нынешним летом не раз выручили в ликвидации последствий аварий, минимизируя потери и обеспечивая надежное функционирование мелиоративных систем. Об этом сообщило Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Скажем, специалисты Измаильского УВГ благодаря новым экскавационным машинам, устранили большой порыв трубопровода на внутрихозяйственной мелиоративной сети и обустроили колодцы на Ташбунарской оросительной системе.

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В Вольнянском МУВХ ликвидировано два порыва на напорном трубопроводе главной оросительной системы. Специалисты Вольнянского МУВХ быстро ликвидировали два порыва на напорном трубопроводе Вольнянской оросительной системы, а работниками Болградского МУВХ оперативно устранили порыв на напорном трубопроводе.

Статистика показывает, что для проведения аварийно-восстановительных работ на мелиоративных сетях оросительных систем экскаваторам-погрузчикам Komatsu альтернативы не найти. В этом убедились специалисты Килийского эксплуатационного участка, которые очень быстро добрались до мест аварии и ликвидировали четыре порыва на стальном трубопроводе насосной станции Татарбунарской оросительной системы.

При этом машины Komatsu WB97S в руках украинских мелиораторов становятся многофункциональны. Это не только землекопы, но и бульдозеры и краны. С их помощью и дополнительного оборудования выполняются и другие работы.

При необходимости ковш экскавации можно за считанные минуты заменить ямобуром и оградить системы помповых станций, устанавливать опоры сети освещения, выполнять другие операции.

Вся техника поступила мелиораторам в рамках проекта международной технической помощи "Программа экстренного восстановления" - "Неотложная поддержка аграрного сектора". Эта программа финансируется правительством Японии при поддержке японского агентства международного сотрудничества (JICA). По таким траншам уже получено 29 единиц техники Кomatsu.

Фото: darg.gov.ua